醋夫見老婆與小學同學吃飯　整盆火鍋潑向對方　幼子在旁目擊

女人吃醋的反應可能大得令人嚇驚，但男人的反應可能更暴力。河南洛陽一間火鍋店內，一名丈夫因發現老婆和一名男的小學同學吃火鍋，一怒之下，把整盆火鍋潑向男子身上，而該名丈夫年幼的兒子當時就在旁邊。

突然，一名穿白衣的男子突然出現，來者不善地站在餐桌邊上看著他們，並指罵該名在吃飯的男子。（網上圖片）

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事發於6月24日晚上，在河南洛陽的一個火鍋店內，女子小趙帶着年幼的孩子和常姓男子及一名女性朋友一起吃火鍋。根據閉路電視片段中可見，突然，一名穿白衣的男子突然出現，來者不善地站在餐桌邊上看着他們，並指罵該名在吃飯的男子。原來男子是小趙的丈夫，小趙趕緊起身攔在丈夫和常男中間，突然之間，小趙的丈夫竟激動地端起滾燙的火鍋潑向常男，再把盆狠狠砸向他，此時小趙的孩子就坐在男子右手邊的嬰兒椅上，懵懂地看着眼前發生的一切。

小趙的丈夫竟激動地端起滾燙的火鍋潑向常男。（網上圖片）

據了解，常男今年29歲，因為父親生病，他邀請當護士的同學小趙到家裏給父親下胃管，因為結束得晚，小趙還沒吃飯，於是請她去吃火鍋以表謝意，小趙的丈夫也是知情的，不知為何小趙的丈夫會突然出現，他指小趙的丈夫當時質問他「你爸生病在家，你在這裏吃啥飯？」，還說了很多難聽的話。

經過診斷，常男全身大面積燒傷，左側肩膀三度燒傷。常男說自己跟小趙丈夫只見過兩次面，他當時只是餐桌前坐著，完全沒想到會發生這樣的事。常男的家人稱，肇事方家人只向他們支付了3萬元醫療費。目前，小趙的丈夫已被當地警方控制。

（綜合）