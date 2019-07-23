印尼法律系女生好靚嘅官威！　網民：看到這種法官我全都招認

社交網站Twitter用戶塔諾（Matthew Tanoe）上周六（13日）上載了幾張印尼少女萊昂納多（Leanna Leonardo）的照片，相中的她一身法官打扮，加上亮麗的外貌，隨即擄獲不少網民的心，獲得逾3萬個讚好。

外貌甜美的萊昂納多皮膚白皙，乾淨無暇，身穿紅黑色的法官長袍，加上一副認真思考的模樣，難怪極速吸引到網民注意。不少人都對她的身分感到好奇，有留言謂「我猜她其實是JKT48（AKB48印尼姐妹團）的成員」，又盛讚她「真的很漂亮，看到這種法官我全都招認」，「如果法官長得這麼可愛，當事人若是男性，應該會看到忘記怎麼答辯了吧」。

+ 3 + 2

希望將來能當上檢察官

後來有網民指出，其實萊昂納多是印尼日惹大學（Universitas Gadjah Mada）法律系畢業生，並非JKT48成員。萊昂納多最近亦在Instagram表示，她不是真正的法官，只是希望將來能當上檢察官，有關照片是她在法庭實習時拍攝的。

萊昂納多稱，當年入大學的第一志願不是法律系，而是與心理學有關的學科，直到大學二年級聽過一名檢察官的演講後，才有萌生做檢察官的念頭，現正努力準備司法考試。