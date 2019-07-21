【戴妃轉世？】澳4歲男童自認戴安娜王妃　叫威廉王子做「兒子」

戴安娜王妃逝世22年，不少人都依然對她非常懷念，最近她竟然成為澳洲的話題！當地一位著名電視主持人大衛（David Campbell）聲稱，其4歲小兒子比利（Billy Campbell）可能就是戴安娜王妃轉世。大衛指家中從來沒有人提過英國皇室或戴安娜王妃的事蹟，但比利竟然能說出皇室的生活細節，又稱威廉王子及哈里王子做「兒子」，彷如戴安娜王妃就在眼前，非常不可思議。

澳洲4歲男比利聲稱自己是戴安娜王妃，還指兒子叫威廉和哈里。（「David Campbell」IG圖片／GettyImages/視覺中國）

戴安娜王妃絕對是當年的「國民女神」，備受國民尊重

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大衛近日在專欄透露，懷疑小兒子比利是英國戴安娜王妃轉世，他詳細當中細節，指比利2歲的時候，望到一張戴安娜王妃的照片時，他竟說：「你看看！這就是我當王妃的時候。」更不可思議的是，比利竟稱威廉王子及哈里王子做「兒子」，甚至向大衛及家人表示自己曾有位兄弟叫John。連大衛也要上網翻查資料，才知道John是戴安娜王妃出世的前一年時已死亡的哥哥。

直到比利4歲時，他能說出更多關於英國王室的細節，包括確實的地理位置，他曾形容自己以前常到巴爾莫勒爾城堡（Balmoral），又指城堡上有獨角獸（蘇格蘭的象徵動物）。大衛及妻子對兒子的言行感到非常詫異，感到彷如戴安娜王妃就是活生生在眼前說着自己的故事。

今年4歲的比利（圖左）竟能說出戴妃生前的一切，令父母亦嘖嘖稱奇，懷疑他是戴妃轉世。（「David Campbell」IG圖片）

有次大衛向比利再展示戴安娜王妃的相片，嘗試詢問他關於97年車禍的事，但比利卻說：「有一天警笛響起來了，在那一刻起我就不再是王妃。」對於兒子的經歷，作為爸爸的大衛亦沒法解釋，他又指家中從未提起過王室及戴安娜王妃的事，亦未知比利長大會否忘記這一切。

戴安娜王妃與查理斯王子於1981年成婚，但96年宣佈離婚。戴安娜王妃在97年與男友身處巴黎時，為躲避狗仔隊而遇上交通意外，她最終不幸離世，終年36歲。

（英國鏡報、Instagram）