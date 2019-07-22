【元朗黑夜】白衫人衝車廂亂打乘客　眼鏡男挺身跪求停手仍被拳擊

元朗周日晚上（21日）發生疑由黑社會發動的襲擊市民事件，大批白衫人士在元朗區多個地點，包括元朗港鐵站襲擊手無寸鐵的途人，甚至衝上月台毆打車內乘客，極度危險及混亂下，有眼鏡男子挺身擋門，跪求打人者停手，苦求「我哋香港人嚟㗎」，又按白衫人士要求助拾眼鏡，沒料最終仍被拳擊倒地，片段瘋傳，網民稱睇到想喊，怒轟打人者無人性。

眼鏡男以身擋門，跪求白衫人不要傷害無辜乘客。（片段截圖）

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眼鏡男挺身擋白衫人到倒地的瞬間！

昨晚（22日）元朗出現大批身穿白衫的不明人士，他們在元朗區多個地點到處流連，不時手持籐條、鐵通胡亂打人，元朗港鐵站更是重點戰場，手無寸鐵的途人突然被襲，雖報警惟警方遲遲未現身，有白衫暴徒甚至衝上月台，殺入車廂亂向乘客施暴。

「元朗黑夜」西鐵站突變戰場，白衫人到處襲擊乘客，被指情況猶如《屍殺列車》！

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據在現場目擊者拍到的片段，最混亂危險之時，有眼鏡男一度挺身擋在車廂門前，跪求前方多名打人者停手，他苦求「唔好咁啦」、「我哋香港人嚟㗎」，白衫人一度停手，要求他幫忙在車廂中拾回眼鏡，他立即照辦，沒料送上眼鏡後仍有另一人從月台衝前向他揮拳，他因而向後跌倒。

有關片段在網上瘋傳，不少人稱看到想哭，「好痛心」，感謝該男子捨身幫助別人，希望他沒受太大傷害，不少人直言沒想到身處香港也可如戰區，直指打人者無差別襲擊，根本沒理在場是否有老人、小孩或孕婦。更多人認為打人者根本沒有人性，亦明言今次對警方信任盡失，對最終能捉拿施暴者不予厚望。