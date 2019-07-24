【孕婦必看】台婦產前似大媽　產後修身似少女　網民：根本兩個人

大部分女生在懷孕時會容易腫胖，甚至身材完全走樣，令人十分崩潰。有年輕台媽近日分享生產前後的對比照，指懷孕時體重高峰曾達83磅，5個月之後極速修身，減至50體重，加上縫了雙眼皮，即時大媽變美女，樣貌若判兩人。對比照令網民嘩然，不少人大讚樓主「應該靚過少女時代的她」，亦有其他辣媽「唔輸蝕」大曬美照，引起一眾網民熱議。

有台媽近日分享懷孕前後對比照，她產後的瘦身成果令網民起哄。（facebook群組「爆廢公社二館」圖片）」

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台媽於周一（22日）在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，表示自己懷孕時和誕子後相差很遠，「孕前48（kg），懷孕期間胃口好到我自己都嚇一跳，每次產檢都被醫生警告。孕期39周體重來到83（kg），如圖。生完五個月回到50（kg）」。

從相中可見，樓主懷孕時期的身體四肢暴漲，面腫得看不到眼睛；產後的她就如「從地獄又折返人間」，身材猶如回復到少女時代，恰當的打扮更令人看不出已生過小孩。

強烈反差的對比照引起網民熱烈討論，大讚樓主「伸縮自如」，「同一個人！！？好勵志喔！」、「相信比樓主少女時代更美了」、「完全給了我勇氣生小孩....本來不是易瘦體質怕懷孕會胖到無可救藥，突然看見一道曙光」。其後樓主補充，當時要照顧小孩加上親人生病，在各種壓力下自自然就瘦了身，另外也有去縫雙眼皮。

有媽媽就沒有樓主幸運，「我懷孕沒胖，生完整個走鐘」，惟有人就安慰，「每一個媽媽為了孕育生命都會付出自己的代價，可能是身材，可能是容貌，可能是工作升遷。沒有人有資格批評別人，胖瘦很大一部分也是基因決定的」。

（facebook群組「爆廢公社二館」）