內地網軍「帝吧」出征失守　反被起底兼被參軍　網民：唔去變逃兵

內地網軍組織「帝吧」前晚（22日）「出征」香港，「民間人權陣線」及「香港民族陣綫」的Facebook專頁被大量簡體字洗版，內容以支持一國兩制及香港警察為主。不過事後有網民極速將帝吧成員起底，公開其個人地址、手機號碼、所有銀行帳戶的存款餘額等，有網民更以取得的個人資料，代網軍報名參加解放軍，除選擇到艱苦地區參軍外，更於宗教信仰一欄填上「伊斯蘭教」。 帝吧其後即宣布以「不破壞香港人民群眾正常生活秩序」為由，停止所有洗版行為。反起底行動引起不少香港網民熱議，笑指參軍這招「好絕」，「到時唔去係咪逃兵」？

有「帝吧」成員被網民極速起底，所有個人資料一覽無遺，網民更代他報名到「艱苦地區」參軍。（網上圖片）

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內地網軍組織「帝吧」在周日（21日）於微博上載圖片，稱要「聲援香港警察、維護法制社會、反對暴力亂港、擁護一國兩制」，召集網民於23日晚上8時出征，不過未有透露洗版攻擊目標。不過最後帝吧提早一天在22日晚出征，攻擊目標為「民間人權陣線」及「香港民族陣綫」fb專頁，帝吧大軍在兩個專頁上留下大量簡體字留言，宣示自己的政治立場。

不過當帝吧鳴金收兵後，有網民即反起底個別網軍成員，公開其個人資料，被指是帝吧一號人物的「劉廣寧」，就被起出大量個人資料，包括真實姓名、身份證號碼、住址、3個手機號碼、3個QQ帳號、微信支付、支付實、9個銀行帳戶，甚至連各個戶口的存款餘額都一覽無遺。

網民其後再出絕招，以取得的網軍個人資料，代他報名參加解放軍，更特別選擇「艱苦地區部隊」，及報稱信奉伊斯蘭教。不少網民看到帖文之後都指自己「笑咗出聲」，又說愛國不要「得把口」，應該以身報國，大讚同志愛國愛黨，參軍選擇最辛苦的地區，「讓我感動得五體投地」，有網民則突破盲點，反問「到時唔去係咪逃兵？」

帝吧於今日表示，為了保護人員的私隱和人身安全，將解散粉絲團不過並非認輸。（微博截圖）

多名成員身分曝光之後，帝吧昨日（23日）下午在微博發文，取消當晚支持立法會議員何君堯的活動。他們更於今早發文宣布「為保護大家的個人隱私和人身安全，以及減少大家不必要的麻煩，管理組決定解散集團軍粉絲群」，又對有人被起底表示抱歉。他們又解釋解散群組只是因為「確實被滲透得很厲害」，而且十數個群組的消息根本「刷不停」，打算之後再建立一個有5000人的大群組，強調沒有認輸。

帝吧於周日（21日）上載圖片，召集網民準備出征。（微博圖片）

+ 3 + 2

有網民認為，內地網民如此容易就被起底，一大原因除了是內地網絡使用實名制之外，亦因為內地有不少網站都會出售個人資料，其他人的私隱只要有錢都可以買得到，所以內地網民的私隱資料存在很大風險。

（綜合）