森美用「地平說」舉例　教如何面對滿口歪理的人：不可用道理的

「地球是圓的」對大部分人來說是理所當然的事，但對於「地平說」支持者卻難以接受。元朗西鐵站周日（22日）發生大批白衣人無差別襲擊市民事件，電台主持森美接連兩天都在節目《早霸王》提及事件，並以「地平說」為例，指即使有更多證據，支持者都會堅持自己看法，故對着不可理喻的人，「是不可用道理的」。其說法獲網民紛紛讚好，又指聽完後「個心舒服晒」。

森美以「地平說」為例，指即使有更多證據，支持者都會堅持自己看法，故對着不可理喻的人，「是不可用道理的」。（《早霸王》截圖）

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森美昨早在《早霸王》開咪討論事件，拍枱稱「擺到明係你錯，點解你都係覺得自己係啱？」他指每個人都是根據自己相信那套去思想，並收集證據引證自己，他以支持「地平說」的人為例，指他們會提出不同的「證據」來證明自己說法是正確。當有人提供更實際有力的證據顯示「地球是圓」時，「地平說」支持者只回應「唔知點解釋，總之地球是平的」，證明有些人明明面對事實，「佢都可以聽你講『我呢樣嘢唔睇』」，甚至直指對方造假。

森美昨晚亦在facebook發文，再提及地平說支持者，指很難令他相信地球是圓的。（森美fb截圖）

森美其後表示，面對毫不講理的人，跟對方爭論也是白費，因此他建議大家當遇到類似的人時，無需跟對方辯論，特別是對家人、朋友、一些很親密的人，「諗一諗地平說啦」，但他強調如果在記者會、選舉論壇等重要場合則不適用。

森美昨晚亦在facebook發文，再提及地平說支持者，指很難令他相信地球是圓的，即使你用更多的方法和證據，他都會跟你說「地球是平的」，故此對着不可理喻的人是不可用道理，「但身邊幸好還有很多同路的人，追求真理的人」。

森美近日對香港社會的看法語錄：

森美面對「地平說」支持者的說法大獲網民支持，半天已有3.7萬人讚好，逾4.8萬次轉發，有人指森美說出這個道理「內化了不少不明白及氣憤」，又非常認同其說法：「講多都嘥氣，把時間對準政權。」亦有網民灰爆表示：「有些人根本不介意地球是平還是什麼」。

元朗白衣人無差別襲擊市民事件