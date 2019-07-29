【長安十二時辰】易烊千璽飾唐宰相李必　歷史原型為隱世元老李泌

致劇荒們，筆者誠意推介一套以盛唐為背景的古裝懸疑劇《長安十二時辰》給你。在造型和場景方面，不會令你失望，可以說是超乎預期地高質！每集的畫面都有十足的電影感，節奏明快不拖戲。

該劇每集大約45分鐘，講述半個時辰內發生的事，一共48集。由於劇中不時會使用唐代人的遣詞用字，所以在劇情理解方面要花些少時間消化，令筆者自我抑制了連煲幾集的衝動，做到適可而止地煲劇。

再者，基於歷史而創作的古裝劇就更能突顯筆者們的作用了！所以今天就向大家介紹一下劇中人物的歷史原型吧！

一、（劇）天保｜（史）天寶

說人物之前，首先要清楚故事的時代背景。相信又是什麼「篡改歷史教壞公眾」的原因，此劇很多名詞被改，首先出現的就是當時的年號。劇中的「天保」，就是歷史上唐玄宗的第三個年號──「天寶」。

所謂「開元盛世」，開元是唐玄宗的第二個年號，可是盛極而衰，天寶就像是盛唐衰落的開始。天寶元年，安祿山成為平盧節度使；天寶三年，兒媳楊玉環成為玄宗的貴妃；天寶十四年，安史之亂爆發。

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劇中的「天保」是歷史上「天寶」。（《長安十二時辰》劇照）

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二、（劇）嚴太真｜（史）楊貴妃

剛剛提到，聞名中外的楊玉環（楊貴妃）也是劇中人物，名字被改為嚴羽幻，又稱嚴太真。後晉時所撰的《舊唐書‧卷五十一·后妃列傳上》中，沒有提及楊玉環本來是壽王妃，只記載了武惠妃死後，有人向玄宗推薦了美人楊玉環。

「時妃衣道士服，號曰太真」，楊玉環身穿道士服，以太真為號，朝見了玄宗。

史中的楊貴妃為劇中的嚴太真。（《長安十二時辰》劇照）

三、（劇）李必︱（史）李泌

劇中男主角之一，靖安司司承李必的原型，是唐代宰相李泌。李泌七歲成文，在長安頗有名氣，與時為太子的唐肅宗有交情。他為唐皇效力，卻又醉心道家，不時隱居修道。

北宋《資治通鑑·卷二百三十三》指「泌有謀略而好談神仙詭誕，故為世所輕。」，說的就是在吹捧儒家學說的大環境，這位信道的宰相不被世人看重，所以我們也不太認識這位歷經四朝的宰相。

劇中男主角之一，靖安司司承李必的原型，是唐代宰相李泌。（《長安十二時辰》劇照）

【↓↓↓編按：按圖放大看李必歷史原型事跡！↓↓↓】

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內容有點多，更多的人物介紹，請待下次筆者們再為你解說！

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【改頭換面的歷史名詞（一）】」​】

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