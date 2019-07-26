拚死阻眼鏡蛇入屋　保護熟睡小主人　兩忠犬一死一失明

菲律賓基達帕萬市（Kidapawan City）兩頭忠犬為了保護一歲女嬰斯凱（Skye），日前奮戰一條眼鏡蛇，雖成功阻止毒蛇闖入斯凱的睡房，但4歲的「米利」（Miley）因多次被咬，最終傷重死亡，2歲的白色臘腸狗「莫西」（Moxie）則告失明。

閉路電視拍到，米利與莫西見眼鏡蛇闖入，莫西率先上前用前爪驅趕，惟毒蛇非多次閃開，米利趕緊加入戰鬥，且一度將蛇咬住。

眼鏡蛇無法突破兩頭忠犬的夾擊，結果被咬住尾巴拖回馬路；經過兩分鐘的博鬥，眼鏡蛇失去動靜，及後證實命喪狗爪之下，可惜米利就因為搏鬥時多次被咬中傷重死亡，莫西雖撿回一命，但雙眼從此失明。

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女嬰的父親塞利姆（Jaime Selim）表示，事發時與妻子保莉（Pauie）正在外出工作，一歲愛女在屋內睡覺，由一名保姆代為照顧；他們回家翻看閉路電視，始發現狗狗奮不顧身守護女兒，令他們深深感動，且以兩頭忠犬為榮。

網友均表示很難過，紛留言稱「可憐忠心狗狗！為主人犧牲」、「希望人類不要虐待狗狗，牠們是很忠心對主人的」、「狗狗忠於主人的愛而義無反顧」、「小勇士，去彩虹橋開心地生活」。