淡水鱷被殘忍剝皮兼棄屍　澳男釣魚驚見「裸體浮屍」揭慘劇

人類為了一己私慾而殘忍捕殺動物，無所不用奇極，實在令人髮指！近日有澳洲男子在新南威爾士維多利亞邊境附近的墨累河（Murray River），發現了一條被人剝掉全身鱷魚皮的淡水鱷屍體，其長度達1.8米，僅頭和尾巴部分留有少量皮，顯然是人為因素造成。相片被上傳網絡後引起廣泛討論，不少人都希望兇徒能早日被繩之以法。

澳洲男子洛基（Brent Lodge）近日在釣魚期間發現，河中有具淡水鱷屍體。（Instagram「lodgie828」圖片）

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據外媒報道，澳洲男子洛基（Brent Lodge）任職電工，近日由黃金海岸（Gold Coast）到新南威爾士州西南部的巴勒姆鎮（Barham）探望朋友和家人，而周日（21日）就打算與父親到維多利亞邊境附近的墨累河（Murray River）釣魚。

該淡水鱷口中有個鐵鉤。（Instagram「lodgie828」圖片）

惟當日發現河中堆積不少垃圾，洛基就決定離開前盡力幫忙清理，詎料在清理期間發現一具肉色「裸體浮屍」，遂立即上前查看，「初時以為是木頭或是死掉的墨瑞鱈（一種魚），之後才意識到它是一隻淡水鱷。據我所知，它不屬於這條河的，而它嘴裏有個鐵鉤、看起來像被人剝了皮。」洛基事後上傳照片及影片至Instagram，並向國家公園和野生動物管理局報告，消息令當地的鱷魚生態專家都感到驚訝。

洛基決定離開前盡力幫忙清理河中的垃圾。（Instagram「lodgie828」圖片）

鱷魚專家偉比（Graham Web）認為，墨累河的水溫太低，不適合淡水鱷生存，所以估計牠們應棲息在澳洲西部、北領地或昆士蘭等地。他續指為這條淡水鱷剝皮的人明顯是業餘人士，估計該人應該多是為狐狸或袋鼠剝皮，一來因為淡水鱷皮沒有商業價值，二來如果因為商品而剝鱷魚皮應該會由背部下刀，保護腹部皮膚完整，以賣得最高好價錢。

近年很多人都開始拒絕使用動物皮革商品，不少高級時裝品牌如Chanel、Gucci、Versace、Victoria Beckham和3.1Phillip Lim等都開始承諾停止使用皮草或是皮革，共同加入保護動物行列。

（ABC News）