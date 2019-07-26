【元朗黑夜】YouTuber Rock哥自拍被白衣人圍毆　6分鐘片還原時序

元朗黑夜幕幕驚心，當晚受襲者仍猶有餘悸。YouTuber「Rock哥」昨日（25日）公開周日（21日）元朗西鐵站被白衣人圍毆片段，並將事件時序還原，只見鏡頭前的Rock哥走到前線拍攝，不斷被白衣人恐嚇，並用不同武器攻擊他，最後由好心人救走匿藏廁所內等候救援。全片長達逾6分鐘，至今已有12萬次觀看，不少網民都大讚Rock哥「真漢子」，難得有YouTuber願意走到最前線拍低一手資料。

Rock哥昨日在YouTube頻道上載題為「【721元朗實錄】我在西鐵站被白衫人圍毆」的影片，還原當晚發生的事件真相。（YouTuber影片截圖）

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從不在鏡頭前真樣示人的Rock哥昨在YouTube頻道上載題為「【721元朗實錄】我在西鐵站被白衫人圍毆」的影片，只見他當晚約10時45分到達西鐵站，見到立法會議員林卓廷及其他市民圍着數枝木棍等武器，林建議大家「搵嘢圍住啲證物先」。其後鏡頭一轉大批白衣人士拿着武器，有的手持區旗進入西鐵站大堂，並不斷對着閘內的市民叫罵。

Rock哥在閘外嘗試近距離拍下白衣人的樣貌被發現，因而被數名白衣人圍堵鬧爆「你影乜嘢」，鏡頭極度搖晃，他其後用文字憶述被不斷恐嚇，手機一度被搶走，當搶回手機後繼續拍攝。他解釋當時並未有主流傳媒在現場，「我一定要拍低」，又指自己拍攝期間企得好前，「我要拍低最前拎棍班人，因為佢哋係最危險，我真係好驚佢哋會對班年輕人發狂」。

↓↓↓ Rock哥被圍毆經過逐格睇 ↓↓↓

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Rock哥訪問其他傷者被打原因。（YouTube影片截圖）

有目擊者片段及Rock哥自拍影片顯示，其後他被數名白衣人用不同武器圍毆，鏡頭再次極度搖晃，背景有人大叫「入閘呀」，最後Rock哥被好心人救走，帶到女廁內急救，其頭部被扑到流血，眼部亦見紅腫，被扑期間有頭暈及出現視力模糊。他指女廁內傷者有男有女，受傷程度比自己更嚴重，但由於外面仍有白衣人施襲，未能立即將傷者送往急症室救治。直至11時17分，警察到場，救護員終可以陸續將傷者送走。

Rock哥被送往醫院後，因腦內有滲血跡象，要留院觀察數天，其間都要檢查左眼，幸好最後都沒嚴重問題。他呼籲大眾關注更多社會發生的事情，包括7.21上環警方使用武力的爭議，以及元朗襲擊後「警察對黑社會態度點解咁好」，又指不要只看一方面的新聞，「聽Live啦直情係」。