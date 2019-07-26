張致恆公布婚訊即爆狂出軌　網民嘲娛圈渣男何其多：好多叫阿恆

張致恆（Steven）突然在個人公布結婚兼做人爸爸，放上一家三口百日宴的照片，沒料祝福未至即被爆感情生活超混亂，爆出同時與多名女子關係非淺，疑腳踏五船。網民譁然隨即大清算，嘲諷娛樂圈渣男何其多，當中不少都叫「阿恆」，除了性上癮出軌張致恆外，還有衰藏毒家暴還拋妻棄女的周永恆，以及亂食粉絲「𡁻完鬆」的黃子恆。

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張致恆昨（25日）爆婚訊，突然公開一家三口合照，惟網民一看竟發現，相中女子並非與他拍拖多年的舞台劇演員梁皓恩April，變成其女粉絲雯雯，April隨即在其ig開火，大爆男方前幾日仍在說「愛你」，又指與對方有錢銀瓜葛更暗示或自殺。沒料疑被騙情的受害者不只April，再有另一女子殺出指自己以外還有兩個女子同樣受害。

這件騙情疑雲令網民大感震撼，狠批張致恆「渣到無倫」，有人直指娛圈渣男何其多，大清算多年來圈中渣男有幾渣，更驚覺不少都叫阿恆。

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黃子恆之前被爆搞大內地女粉絲個肚。（微博圖片）

黃子恆

原為TVB力捧小生的黃子恆，被網民斥未上位先亂食，搭上人妻裕美引發風波才剛平息，早前又被爆搞粉絲，被28歲內地女子Michelle公開控訴他「𡁻完鬆」，獲知女方懷孕即失蹤，最終懷胎4月的內地女殺到香港搵傳媒爆大鑊，大鬧男方是渣男。男方事後回應事件，竟稱只發生了一次性行為，而且做足安全措施，稱不介意驗DNA證清白。其後擁35E好身材歌手迪子再爆，男方3次邀她開房，幸自己未有上當，又嬲爆轟黃唔係男人對她不尊重。

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2014年，歌手周永恆被爆背着老婆趙頌茹偷食兼疑似家暴，事後公開道歉。（資料圖片／01製圖）

周永恆

自認係人渣的周永恆，被網民封為「世紀賤男」，曾涉藏毒的他與歌手趙頌茹(阿Yu)2010年結婚，其後育有兩名女兒，惟2014年背妻到處偷食，被爆搭上同公司拍檔劉依靜(Ruby)，更傳曾向妻子家暴，最終趙頌茹申請離婚，他對外稱要爭回女兒撫養權，更登阿Yu娘家吐口水用粗口辱罵外父外母，甚至以WhatsApp恐嚇殺死妻女及自殺，最終涉嫌刑事恐嚇被拘捕，被裁定普通襲擊罪成，不少網民都指大快人心！離婚未夠一年他就火速申請與內地女友奉子成婚，又突然高調受訪聲淚俱下向妻致歉稱想見女兒，網民不賣帳封他為娛圈渣男之冠。

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