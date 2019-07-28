鹹濕男跟蹤短裙女入升降機　直接蹲下掀裙偷窺　網民：看太多AV？

猥鎖男出沒注意！內地徐州日前發生情節猖獗的偷窺案，一名男子跟蹤一名穿短裙女生進入升降機，趁女生低頭看手機時，男子竟站在其身後，直接蹲下掀裙偷窺，情況極度猖獗，但女生卻未有察覺。其後女生走出大廈樓層時，男子竟尾隨而出去，更再掀一次裙子，事主驚覺回頭，男子才離去！警方調查後拘捕涉案色狼，但他只被刑事拘留10天，不少網民直斥色狼「看太多AV」，又認為刑罰太輕，「犯罪成本低，10天後再偷窺過」。

徐州一名女子報案稱回家時遇到色狼，色狼尾隨女子進入電梯後，竟直接走到她身後，蹲下掀起對方裙子，伸頭偷窺。（澎湃新聞片段截圖）

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受害女子姓李，據內地報道，李女返回居住的小區時即遭被捕男子跟蹤，根據升降機內的閉路電視片段可見，男子尾隨李女進入後，男子移後並讓李女站到靠近升降機門的位置，由於她一直低頭看手機，未有察覺男子在其身後蹲下，並掀起其裙子，伸頭到裙底偷窺。

李女到達居住的樓層時走出，男子竟猖獗地擋住𨋢門，見到李女仍未為意，竟再次掀李女的裙子偷窺。此時李女終於察覺，轉身驚見男子有異樣，男子才急急衝回升降機離開。

犯罪過程逐格睇：

+ 8 + 7 + 6

李女其後報警求助，警方循監控資料鎖定涉案色狼的資料，其後將他拘捕。惟被捕男子面對證據仍百般抵賴，民警最後決定以零口供將其行政拘留10天。

網民對案件議論紛紛，不少網民質疑案件似成人電影，猜測犯人可能看太多AV，又直斥刑罰太輕，「犯罪成本低，10天後再偷窺過」、「完全沒有警惕效用，好像更鼓勵人犯罪」。

（澎湃新聞）