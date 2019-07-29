【逃犯條例】港澳辦記者會結束記者擁前追問：林鄭什麼時候下台？

國務院新聞辦公室今日（29日）下午3時舉行新聞發布會，介紹「對香港當前局勢的立場和看法」。新聞發布會全長約50分鐘，提及過去一個月發生的遊行示威活動，不過有網民直言官方說法與預期相若毫無驚喜，反而亮點在於發布會完結時，記者一擁而上，有人見官員離場即心急大聲問問題，包括「警察無差別打人不會譴責嗎？」、「林鄭月娥什麼時候下台？」。

記者會完結時，記者一擁而上，有記者大聲叫喊問題，包括「警察無差別打人不會譴責嗎？」、「林鄭月娥什麼時候下台」。（有線新聞截圖）

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國務院港澳事務辦公室在記者會中重申，中央政府堅決支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，支持政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪人士。

提問時有記者問及白衣人襲擊事件，楊白曾指會後交流，惟完場時卻急急離場，網民留意到當發布會完結時，不少記者都一擁而上，有人大聲叫喊問題，包括「警察無差別打人不會譴責嗎？」、「林鄭月娥什麼時候下台？」、「你說會後有交流，交流呢？」。面對眾多傳媒追問，國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光及徐露穎未有回應就離開，記者則一直拍攝，直到他們離開會場才停止。

國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光、徐露穎未有回應就離開。（有線新聞截圖）

不少網民大讚整個記者會「記者問得好」，認為最後的追問場面，可說是整個發布會的亮點，又有人指發言人同樣的說話過去已聽了很多遍，批評是「顧左右而言他」。

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