蝗蟲群侵襲拉斯維加斯　遊客居民大恐慌　專家：血清素上升是主因

美國拉斯維加斯（Las Vegas）近日被成千上萬隻蝗蟲侵襲，不停在半空亂竄，引起遊客和居民恐慌。內華達州（Nevada）農業部的昆蟲學家奈特（Jeff Knight）表示，這些蝗蟲只是短暫過境，不會構成威脅，而今次侵襲主因是潮濕天氣；但內科醫生瓦克斯博士（Dr. Daliah Wachs）認為，可能是蝗蟲的血清素（Serotonin）上升才是主因。

血清素是大腦的神經傳遞物質，負責控制情緒、社交行為、食欲、睡眠、記憶等功能，可算是與安多酚（endorphin）、多巴胺（dopamine）齊名的「幸福物質」。瓦克斯博士說：「拉斯維加斯是全世界最開心和充滿交際的地方之一，吸引很多人來造訪，我認為原因就是與血清素有關」。

成千上萬隻蝗蟲不停在半空中飛來飛去，引起很多人恐慌。（美聯社）

瓦克斯博士引述牛津和劍橋大學在2009年的一份研究稱，蝗蟲的血清素水平在一大群的時候，會較單獨一隻時要高出3倍，「蝗蟲對血清素的反應可能跟人類相似，血清素會令單獨一隻的蝗蟲變得更傾向與同類群居，就像人類一樣」。

瓦克斯博士指出，該研究發現蝗蟲是透過後腿得到刺激，特別是聚集在一起時爬過彼此的身體，「這就像滾雪球的效應，當蝗蟲彼此距離愈近，血清素水平就會愈高，牠們會互相爬過對方，蝗蟲群就是這樣出現」。

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不會傳播任何疾病

昆蟲學家奈特奈特則認為，今年初到現在，內華達州的降雨量較過往多，更是有記錄以來第三最潮濕的上半年，而數據分析顯示一旦經歷潮濕的冬季或春季，蝗蟲群將大增；今批蝗蟲大概會停留幾個星期，然後向北移動至內華達州中部，「牠們不會傳播任何疾病、也不會叮咬，甚至不對任何一種物種帶來危害」。

奈特表示，蝗蟲會被紫外線吸引，所以經常集聚在燈泡下，如果居民不想在燈下看到這麼多蝗蟲，可以將白燈改成黃燈，因為蝗蟲通常不會待在黃燈下。