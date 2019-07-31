【風球韋帕】「掛波時間表」又瘋傳？　天文台籲勿亂信轉發消息

天文台預測，颱風韋帕稍後時間將於香港西南300公里左右掠過，並會於中午至下午2時考慮改發八號烈風或暴風信號。每逢打風必消息亂飛，聲稱各行各業的「掛波時間表」講到似層層。天文台特別澄清，從來沒有向各行各業提供搶先消息，又指電腦預測的天氣數據變化大，呼籲市民勿亂信流傳消息，最穩陣還是留意天文台的預報。

天文台表示會於中午至下午2時考慮改發八號烈風或暴風信號。（資料圖片）

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天文台官網昨貼出天氣隨筆，以《真假颱風消息》為題的文章指每逢聽到「低壓區」、「熱帶氣旋」等字眼時，市民都會非常敏感，甚至瘋傳由某貨櫃碼頭公司或航空公司而來的「掛波時間表」。

天文台提醒市民勿亂信流傳的風暴消息。（天文台網頁圖片）

不少人颱風前都會先在窗門貼好膠紙以策安全，去年山竹一役，市民花式貼窗大法，令人笑爆嘴！ ↓↓↓

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天文台指出，虛假信息層出不窮，強調從來沒有為任何行業或界別提供「掛波時間表」，呼籲市民勿亂信網上或手機轉發的消息，如想知道最新的風暴消息，最穩妥方法還是留意天文台官網及手機程式。

天文台指出，由於各個世界數值預報模式的觀測資料和數據處理方法有所不同，故不同時間所運行的結果「有時分歧及變化可以甚大」，因此如單看某一時次的電腦模式預測便得出「颱風襲港」的結論都是言之過早，提醒市民不要「跟車太貼」。

無論如何8號風球時市民都不宜外出，從過去經典記者報道片段，可見隨時有危險。（無線截圖）