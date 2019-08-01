買日本貴價水果　唔想益外傭　港媽上網求教反被勸「大方啲」

近日有女僱主在facebook發文求教，指家中外傭經常手多多，自作主張，所以近日在日本購入不少貴價水果，不想和對方分享，惟不想直接拒絕，希望網民提供意見。有人表示，不需要感到尷尬，僱主可直接下令「勿吃」；有人則認為，樓主太小氣，應該分一點給外傭，亦有人建議可以另買水果給外傭。

僱主當家中外傭是自己人，還是外人？圖為示意圖，非涉事外傭。（資料圖片）

只有日本岡山出產的香印提子才可以冠以「晴王」之名，當地旅遊局亦以此作招徠。（岡山縣觀光局圖片）

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一名女僱主日前在fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指外傭在家中做了半年，呻近日媽媽教外傭做衫，惟外傭及後「手多多」釘了媽媽一整盒「珠珠」，令人覺得她不懂規矩。

樓主近日在日本購入不少貴價水果，「晴王」提子、桃和蜜瓜，但她表示「真心唔想請工人姐姐食」，又補充「食三四粒提子就無所謂」，但蜜瓜和桃是她辛苦從日本買回來的，故不願與家中外傭分享。樓主覺得直接講會不好意思，遂向網民求教用甚麼藉口最好。

帖文引網民熱議，有人建議不用找藉口，直接講清楚，「直接講，這些食物是給婆婆only的，叫佢勿吃，句號」、「其實唔係樣樣嘢都一定要同佢分，唔想佢食咪直接同佢講」、「唔需要藉口，從來姐姐都只應該拎安排左畀佢既嘢」；有人則建議，和外傭講明那些能吃，那些不能吃，「如果唔好意思，或者想易啲開口，就買其他生果畀佢」。

女僱主在日本購入貴價水果，不想與家中外傭分享。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」截圖）

有人就勸女僱主「大方啲」，「其實請得個工人在家工作，你對佢好啲，大家開心，你切小小畀佢試下」；有人就提議個折衷的方法，「你唔想畀人食，又唔好意思，咁咪星期日開嚟食」。

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）