【停赴台個人遊】網民：李榮浩點去台灣搵楊丞琳？受影響仲有佢哋

大陸文旅部發出公告，自今日（1日）起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請，即禁止內地居民赴台自由行。因應禁令，有網民即好奇內地歌手李榮浩要怎樣去找台灣女友楊丞琳，難道要跟團去台灣？而「#李榮浩怎麼去台灣」的話題更成為微博熱搜榜頭十位。

另有網民想到其他內地和台灣的情侶組合，包括周揚青和羅志祥、汪小菲和徐熙媛（大S）、陳曉和陳妍希、劉詩詩和吳奇隆等，笑指他們可以自己組團去台灣，「可以建個群了，台灣旅遊團」。