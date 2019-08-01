【停赴台個人遊】網民：李榮浩點去台灣搵楊丞琳？受影響仲有佢哋

撰文：向樂高
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大陸文旅部發出公告，自今日（1日）起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請，即禁止內地居民赴台自由行。因應禁令，有網民即好奇內地歌手李榮浩要怎樣去找台灣女友楊丞琳，難道要跟團去台灣？而「#李榮浩怎麼去台灣」的話題更成為微博熱搜榜頭十位。
另有網民想到其他內地和台灣的情侶組合，包括周揚青和羅志祥、汪小菲和徐熙媛（大S）、陳曉和陳妍希、劉詩詩和吳奇隆等，笑指他們可以自己組團去台灣，「可以建個群了，台灣旅遊團」。
李榮浩要怎樣去找台灣女友楊丞琳，難道要跟團去台灣？（資料圖片）
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除李榮浩及楊丞琳，受影響內地和台灣的情侶組合還有：
周揚青和羅志祥
台灣歌手羅志祥和內地藝人周揚青為情侶。（羅志祥ig圖片）
汪小菲和徐熙媛（大S）
大S和汪小菲結婚8年，育有一仔一女。（資料圖片）
陳曉和陳妍希
陳妍希和內地男星陳曉在2016年結婚並生下兒子。（資料圖片）
劉詩詩和吳奇隆
台灣影星吳奇隆和內地女星劉詩詩結婚4年多。（資料圖片）
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