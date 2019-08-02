國泰機師被控暴動　自稱警察憂被知身份同機危險　網民秒揭破綻位

7月28日警民衝突49人被捕，45人日前被落案起訴，44人被控暴動罪，當中包括一名國泰機師，有自稱警員的網民向國泰航空fb留言，指擔心該機師知他是警察，「我會覺得自己人身安全好危險」，質問「會繼續錄用一個有如此失控情緒的飛機司(師)嗎？」有關留言引起網民譁然，不少人批評投訴人說法無腦，一睇就知有明顯漏洞，嘲諷稱「你買機票時要填職業嗎？」

有網民自稱警員向國泰投訴，稱擔心與被捕機師同機有危險，要求暫停其職務。（網頁截圖）

國泰機師廖頌賢為早前被落案起訴45人的其中一人，他被控暴動罪獲准保釋，法官准許他可在當值期間離港工作。

這封投訴信昨日（1日）由一名疑姓唐的網民透過fb向國泰發放，他留言自稱任職警察，稱近日有逾千警察被起底，質問「如該機司(師)知道我的職業是警察，且我又剛巧乘坐他駕駛的飛機，面對一個這麼仇警的飛機司(師)，我會覺得自己人身安全好危險，並且完全沒有信心得到公平的看待！」

有國泰機師涉暴動罪被控，引發支持及反對的市民和網民發生罵戰。（資料圖片）

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唐男續稱國泰航空屬知名國際品牌公司，質問「請問貴公司會繼續錄用一個有如此失控情緒的飛機司(師)嗎？」，又指不少與他一樣經常搭飛機者都有同樣疑慮，又指會將有關訊息另傳副本予民航處處長。《香港01》正向國泰航空了解情況，暫未獲回覆。

有關的公開投訴被網民瘋傳，未夠一日已獲轉發近3100次，留言亦多達1.7萬個，惟卻不太看到如唐男所說的「眾人憂慮」意見，不少人反質疑投訴人說法古怪，直指一看投訴內容即可見到十分明顯的漏洞，「你買機票時要填職業嗎？」，質疑說機師知其身份會作針對的事，根本沒有事實根據。

有空姐亦網上匿名回應有關投訴，澄清從不會有機師會查看機上乘客名單，又表明機上並沒有資料會顯示客人的職業、出生日期、身份證號碼或相片等私人資料。

頭等、商務常客紛上載照片撐涉案機師：「香港人航空公司要支持香港人！」

網民質疑這位自稱警察說法無理據，但亦有人認為應先停職！

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有網民認為唐男說法誇張得太離譜，「人哋會唔會因為你一個犧牲所有人嘅性命啊，用下腦都知條數啦」、「大佬呀，你講到佢唔坐同一班機咁，值唔值得為你自殺呀？」，反諷刺他「香港都有唔少警察失晒控，同佢哋同機咪仲危險？」、「上次元朗事件999話驚就唔好出街，咁你驚就唔好去旅行囉！」

不過亦確有團體以擔心為名，昨日去信國泰，要求涉事機師暫停其職務，質疑廖在心理壓力下，能否安全駕駛飛機，國泰其後回覆指涉及私隱未有回應。亦有人網上留言，質疑若機上有內地旅客或愛國港人，廖會否控制不了情緒，認為國泰要採取行為以確保飛行安全。

45人涉在728集會中被控暴動，日前提堂，大批市民冒風雨在法院外聲援。

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