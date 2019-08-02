【解放軍冷知識】同武警有何分別？　哪部隊「跟其他國家交戰」？

香港近日在《逃返條例》爭議影響下局勢動蕩，中國政府是否會出動解放軍來港成為熱門話題，彭博社7月31日引述美國高級官員，表示中國派出解放軍或武警在香港的邊境地區集結，暫時未清楚目的，白宮密切關注有關情況。不過，「解放軍」和「武警」其實有什麼分別呢？哪種部隊會負責「國家內部突發衝突」、哪種部隊是「跟其他國家交戰」呢？

2018年1月1日零時起，武警部隊由黨中央、中央軍委集中統一領導。 （視覺中國）

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「武警」是武裝警察部隊的簡稱，負責保衛國家內部安全，武警以往由中央軍委與公安部共同指揮，但自2018年1月1日起，武警已改由黨中央、中央軍委集中統一領導。武警既不屬於公安也不屬於中國人民解放軍，他們通常是配合公安工作，惟公安一般在能夠完成任務的情況下，是不會請求武警支援，只有在面對危急而困難又險要的任務時，公安才會找武警。

武警平日的訓練與解放軍一樣，在需要強大的武裝力量處理內部事務，如緝毒或打擊恐怖主義等，這些公安規模無法匹敵，但又未至於要「大陣仗」直接調用軍隊，以避免出現軍隊鎮壓的情況，就是武警進場的時候了。

解放軍隊員展示格鬥技術。（張浩維攝）

而中國人民解放軍則是軍人編制，包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，簡單而言，武警負責國內安全，解放軍則是負責對外的防衛，保障國家及邊境安全，以及政權穩定，有需要時會「跟其他國家交戰」。不過，如果遇到特大救災或人道主義支援，如2008年汶川大地震、早前的四川省宜賓市6級地震，解放軍亦會出動協助救援。如果發生戰爭，解放軍人手不足，武警則有可能被編入解放軍之中上陣。

（綜合）