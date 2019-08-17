【靈異online】灣仔南固臺出名猛鬼　少女探險變男聲：跟我返上去

不少人都知道灣仔高街很猛鬼，但其實同區位於船街的古舊大宅南固臺，也同樣是著名鬼屋，最令人印象深刻的，是早年有少女與同學闖入探險，發生懷疑鬼上身事件，少女突然狂叫亂跑，更變男聲及力大無窮，最終要多名警察出手才制服她，其同學指變男聲後她曾揚言「你跟我返上去」，令人不寒而慄。

灣仔南固臺和高街鬼屋，都出名猛鬼。(網上圖片)

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南固臺樓高兩層，古色古香，設有涼亭、荷花池、西式拱形陽台等，建築揉合中西風格，因外牆以紅磚砌成，故又名紅屋。

被評為一級歷史建築的南固臺，最早於1917年由富商杜仲文買下地皮，翌年興建大宅，其後轉售其弟，惟第二次世界大戰日本佔領香港期間，其弟死於大宅內。有指南固臺曾被日軍用作貴賓廳，不少婦女被抓入大宅內慘死，及至日本投降後，大宅一直丟空，事隔很多年仍未見新發展，但鬧鬼傳聞不斷。

有指曾有一班年輕人深夜入內遊玩，竟見屋內處處黑影，嚇得落荒而逃，又有指每逢夜深，屋內或現神秘綠光、鬼火，更有指附近街坊不時聽到恐怖的女子慘叫聲。

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「騰訊視頻」曾拍攝節目，重演年輕人闖入疑鬼上身事件！

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最誇張的是2003年南固臺發生懷疑鬼上身事件，當日凌晨8名青年男女潛入南固臺探險，他們後來指在門外遇到鬼影，驚慌下逃走，3名少女突然發狂，其中一人更變成男聲說：「你跟我返上去！」各人制止不果只能報警求助，警員到場要多人合力才能制服懷疑被鬼上身的少女，送院檢查後證實未有服食藥物，而令其發狂原因就不得而知，有分析指少女或因心理暗示加上現場氣氛，才出現突發情緒崩潰情況，事件因傳媒廣泛報導，即時震驚全港。

早前合和集團擬將南固臺周邊一帶合併發展，提出保留大宅，改建成證婚場所，引起關注。