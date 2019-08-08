【逃犯條例】央視主播撐「光頭劉Sir」　「他的一段話讓人心痛」

「香港警察有能力處理這些暴徒，只恨他們也是中國人，打不是，不打也不是！真的很心痛！ 」央視新聞新媒體推出《主播說聯播》，主播海霞周三（7日）在節目中說：「這是香港光頭警長劉Sir的一段話，讓人心痛！劉Sir，我們挺你！」

海霞首先表示，「還是來說說聯播裡幾條有關香港的新聞，國務院港澳辦負責人指出，當下，香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面，香港的首要任務就是止暴制亂。」

她說：「在止暴制亂一線的是香港警察。近日，香港的光頭警長劉Sir在網上爆紅，但他的一段話更讓人心痛。他說『香港警察有能力處理這些暴徒，只恨他們也是中國人，打不是，不打也不是！真的很心痛！』因為你是同胞，我們才會守護相助。如果有人覺得自己都不是中國人，那麼等待他們暴行的必將是法律的收網。」

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適逢周三是七夕，海霞稱：「這是一個關於愛的節日，警察的職責是守護家園、守護最愛的人。香港警察，你們在一線守護社會安寧，14億中國人站在你們背後守護你們。劉Sir，我們挺你。」

《人民日報》評論表示，如果香港局勢進一步惡化，出現特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管。（資料圖片）



《人民日報》：若局勢惡化中央絕不坐視

另外，內地官方《人民日報》微博就港澳辦和中聯辦周三在深圳舉行香港局勢座談會發表評論，稱如果香港局勢進一步惡化，中央絕不會坐視不管，「這就是鮮明態度」。

評論強調「百年香港來之不易，是竭力守護還是任其沉淪，是捍衛『一國兩制』還是容忍暴力摧毀？選擇權在每個人，結局亦共承擔。香港退無可退，已到了必須奮起之時。團結一致，打好香港前途『保衛戰』。​」

