丈夫陪太太產子竟嘲「胖超多」　醫生遞上無痛分娩針：對老婆好些

太太生產之痛，丈夫未能真實感受，但都應該多加體諒！台灣一名麻醉專科醫生分享經歷，指近日為一名即將生產的孕婦打無痛分娩針，在旁陪同的丈夫竟口多多表示老婆胖了超多，醫生因而向他展示一支只比原子筆芯幼一點的無痛分娩針，「你看看這支針有多粗，記得要對老婆好一點啊」。帖文引起共鳴，不少人都指果然是第一胎新手爸爸，亦有網民問：「那爸爸還在嗎？」

太太面對生產之痛，丈夫未能真實感受，都應該多加體諒！（GettyImage）

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台灣麻醉專科醫生邱豑慶在其facebook專頁「麻的法課 – 邱豑慶醫師」發文，指剛剛為一位第一胎產婦做減痛分娩注射，當時她開宮口一度，進去打針前顯得十分緊張，遂隨口跟她閒聊，希望讓她放鬆一點。當問及是否第一胎及現時體重，準媽媽回答重62kg，醫生則說：「喔，那妳沒有胖很多吧？腰還很瘦，很好找位置（打針）啊！」

不過，當對方還來不及回答，旁邊陪生產的老公竟不知死活急忙搶答︰「哪有，她胖超多！」醫生看到那位準媽媽的眉毛和嘴角抽動了一下，似乎老公嘲笑讓她不是味兒。醫生也吃一驚，不禁替新手爸爸憂心起來，「這根本憑實力作死」，心裏想問他：「需要自費減痛服務嗎？不用的話我晚點再來問一次！」

醫生展示一支只比原子筆芯幼一點的無痛分娩針，「你看看這支針有多粗，記得要對老婆好一點啊」。（fb「麻的法課 - 邱豑慶醫師」圖片）

醫生為太太打完針後，確定減痛分娩起了作用，見她心情輕鬆下來，皺着的眉頭也放鬆了。他其後順手把打完減痛分娩的那根針遞給丈夫，「你看看這支針有多粗，記得要對老婆好一點啊」。從照片可見，減痛針旁擺放了一支原子筆芯以作對比，顯示減痛針的長度和粗幼度跟原子筆芯不差很多，表達準媽媽面對生產時所需要的勇敢。他又指希望新手爸爸們來看看其專頁，培養一下求生意識，「請各位男士對老婆好一點、「法課醫師教你如何不得罪老婆」。

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帖文引起網民熱烈討論，一方面驚訝減痛針原來如此粗，「終於看到真面目了！感謝全天下的媽媽」，另一方面則替這位新手爸爸擔憂，「那爸爸過到8/8父親節嗎？」，又建議他們在太太生產前應先上一個說話藝術班，「的確要增強一下求生意識啊」。