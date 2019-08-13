自製無印良品風格書房　暖男送妹妹生日驚喜　僅用一日極速改造

日式簡約裝修風格大熱，無印良品的家具更是受到不少人歡迎。台灣就有一名哥哥趁妹妹生日，特別為她改造一張夢寐以求的「無印風」書桌，送給她做生日禮物。而妹妹就因為房間換了新書桌之後風格大變，嚇得難以置信，知道發生什麼事之後更是感動得要哭起來！

妹妹的書房原本十分平凡。（Dcard圖片）

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樓主在Dcard討論區中以「給妹妹的生日驚喜」為題發文，他說上周四（8日）是妹妹的15歲生日，過往的生日禮物都十分簡單，都是一起吃飯然後送禮物，「但這次我們想給她來點不一樣的」。原來妹妹一直都喜歡日本風格，特別是「無印風」，每一次去行街都一定要逛「無印良品」，否則不會離開。於是樓主就大改造她的書桌，「給她一個大大的Surprise」。

妹妹看到書房之後感動得快要哭出來，而哥哥就拍下妹妹溫書時的照片。（Dcard圖片）

妹妹原來的書桌十分擠迫，闊度只能坐下一個人，而旁邊就是兩排及腰高度的抽屜，上面堆滿書籍，「桌旁那疊都是她課業壓力的來源」。樓主趁妹妹當日外出上課的時候，與朋友連忙將舊書桌及東西清走，再外出購買簡約風材料。由於妹妹課業繁重，而且不時都會有朋友上來一起讀書，所以就決定將桌面面積加大，一來有更多空間放書本，即使有朋友上來一起溫習都很方便。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

而由於樓主買來的桌面真的很長，豎起來的時候更高過身高1.8米的朋友，「我看應該夠3個人同時寫作業吧！」桌面放進房間之後不多不少剛剛好，而為了增添「無印良品」的味道，樓主特意在牆上噴上「MUJI 無印良品」的標誌，買來日系書本、書架、燈具，令原本平平無奇的書房變到猶如無印陳列室一樣。

趕及在9時妹妹回來之前收拾好所有東西之後，全家人都坐在沙發上等待她看到禮物之後的反應。妹妹於9時10分打開大門之後，家人就一起對她說「給你的禮物我們都放你房間嘍」、「不要期望太高嘿！你姐最近缺錢」、「哥哥跟朋友有送你無印」。當時妹妹一臉期待的說：「真的假的？」應該以為只是無印的文具套裝或是衣服。

而妹妹一打開房門之後，就大叫了一聲「X！」然後跑出大廳，表情像是受了大驚一樣，問「這是我房間嗎？」這時全家人一起向妹妹生日快樂，再拍手歡呼，「這是哥哥跟朋友幫你弄的」、「唉，我們弄了一整天」、「怎麼樣？喜歡嗎？」

樓主指當時妹妹感動得快要哭了，然後說自己一直都想有一個像是無印的空間，不過自己又不會弄，而且無印傢具都很貴，自己是一名高中生負擔不起，所以只能是一個夢想，但這個心願終於在這次生日實現了。樓主看到妹妹滿意和開心的表情之後，和朋友都覺得十分滿意，「看來這一天累成這樣沒有白費！」