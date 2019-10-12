【DIY護膚品】染電頭髮致乾旱受損　自製山茶花髮油助強健髮絲

撰文：書摘
最後更新日期：
編按：誰都希望擁有一把柔順頭髮，但如果經常染髮或電髮，頭髮難免變得乾旱開叉，想修補髮質，自行製作有機山茶花髮油，將是便宜又可靠之選。
經常染髮、電髮的話，頭髮難免變得乾旱開叉。（示意圖，Getty Images／視覺中國）
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有機山茶花護髮油
功效：維持頭皮健康，強健髮絲
適用髮質：全髮質
成品：約50ml
保存期：3至6個月
本地手工皂師蔡南慧分享DIY護膚品心得，教授製作山茶花髮油令髮絲變得強健。（山茶花示意圖，資料圖片／recode___hyeon@IG）
材料
有機山茶花油 42g
法國薰衣草精油 10滴
迷迭香精油 5滴
做法：
以上是《我的DIY護膚品「失敗」天書》的內容節錄↑↑↑
書名：《我的DIY護膚品「失敗」天書》紅出版 (青森文化)
作者：蔡南慧 Vivienne
既是手工皂師，亦是本地天然生活品牌aWitch Handmade創辦人，擅長運用天然植物搭配原材料、針對不同的膚質和需要，製作手工護膚品，讓肌膚回歸最天然的呵護，解決皮膚問題、護理身體、滋潤生活。
出版社：紅出版 (青森文化)
《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。
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