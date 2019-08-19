鬧離婚兼追債不成　房東心情差動殺機　兩女大生及8歲童慘遭刺斃

江西南昌市上周五（16日）發生命案，一名54歲魏姓男子當日上午懷疑跟妻子吵架後心情不好，竟萌生殺意來洩忿，他先以「雪櫃壞了」為由將兩名女租客騙到三樓，然後用刀從背將她們刺斃，跟著他又到一樓殺害一名8歲喻姓男童及重創另一名7歲樊姓男童的頭部；魏男事後自首，案件仍在調查中。

魏男在南昌市清山湖區佛塔魏村擁有一棟三層樓房，一樓出租給負責看管喻姓及樊姓小孩的「知明」教育輔導機構，二樓租給兩名分別姓肖和姓韋的女大學生，三樓則自住。肖女和韋女是南昌大學科學技術學院三年級生，二人是同班同學，趁放暑假到輔導機構擔任兼職老師。

遇害的韋姓女子（左）與肖姓女子（右）是同班同學，二人均就讀南昌大學科學技術學院三年級。（搜狐網頁圖片）

藉口「雪櫃壞了」誘上三樓

警方表示，當日魏男回家後看到兩女正在輔導學生，於是藉口「雪櫃壞了」，將她們騙到三樓，然後用刀從背後猛刺，兩女當場失血過多身亡。魏男隨後走到一樓襲擊喻姓及樊姓男童，喻童不久後死亡，而樊童則頭部重創，倒地昏迷。

喻童的家人表示，看到其他家長在微信群所發出的消息才得知此事，「到達出事地點後，才發現原來託管所外面的廣告牌已經撤下，現場有很多警察。事發時該輔導機構有20多個孩子，兇手行凶時有孩子跑出來報警。」

警方到場後馬上將四名受害者送院急救，但兩名女大學生及喻姓男童證實傷重不治，樊姓男童則被轉送到深切治療部；魏男同日前往警局自首，初步調查他沒有犯罪前科，以及沒有吸毒或精神病史。

據稱，魏男自首時表示自己因為與妻子鬧離婚而發生爭吵，回家路上又遇到「債仔」，向其討債未遂，一時心情欠佳致萌生殺意，「他自稱殺了4個人，包括2個孩子」。