「我媽不喜歡妳」同居8年小男友出走　申保護令告到輕熟女友賠錢

文：台灣律師 呂秋遠 有個女孩來找我，要我協助她請求保護令。但是，我看了她希望聲請的內容，覺得理由非常薄弱，而且聽起來有內情，所以我詳細的問了她，究竟發生什麼事。原來是她的男友跟她同居八年，她大男友六歲，但是就在第八年的時候，他們已經想結婚，卻遇到一個情況，男友的媽媽反對，媽媽認為女大男六歲，如果是交往還可以，結婚絕對不行。本來預計今年結婚，男友無預警的搬家，然後發了簡訊： 「我媽媽不喜歡你，我們還是分手吧！」接著，就像人間蒸發一樣，再也找不到。 女孩氣急敗壞，打了無數通電話給男孩，都是轉語音信箱，在消失幾個星期以後，女孩發了好幾通訊息給男孩，大致上的意思就是，你會有報應的之類的，當然免不了一些詛咒。男孩去聲請保護令，也就過了，順便向地檢署提告恐嚇。後來，女孩跟對方和解，賠償對方一筆錢，答應永遠不再跟男孩聯絡。 事情過了幾個月，就在某天的下午，她在家附近的公園散步，那個男生突然出現在她面前，惡狠狠的跟她說，「你為什麼出現在我家附近？我警告你，你要是再靠近我，我就會讓你接受法律的制裁。」 然後，女孩很恐懼，決定請求保護令。她哭著跟我說，「我現在已經快四十歲了，有前科，誰還會要我？他怎麼可以這麼對我？」

律師呂秋遠以日劇勉勵女事主不要灰心，甩掉渣男是幸運。（日劇《請和這個沒用的我談戀愛》劇照）

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

女孩兒，你可以去看一部日劇，叫做：《請與這個沒用的我談戀愛》（ダメな私に恋してください）。這部日劇改編自中原亞矢創作的日本漫畫。

這部日劇的女主角，叫做柴田倫子，30歲、無業、無男友、沒錢，在公司倒閉後，曾經餓到想要偷公園貓貓的罐罐來吃，因為她養了一個渣男。這個大學生，先是欺騙女孩刷卡買了一堆精品送他，最後甚至假裝母親重病，跟她借了200萬元。倫子辛苦的工作，仍然沒辦法還清債務。

不過，倫子仍然是有希望的，因為她是樂觀、善良、樂於助人的女孩。所以，後來有許多人幫助她解決問題。

女孩兒，你才35歲，儘管這個社會不斷的灌輸你，沒結婚就是敗犬。但是，你自己最瞭解自己是不是失敗者。對，你是35歲了，但是還是很年輕好嗎？大嬸在，不言老，這跟男女有別無關，而是你自己活得開不開心啊？讓大嬸給你一些建議。

日劇《請與這個沒用的我談戀愛》的女主角遇上渣男而人財兩失，但因性格樂觀善良，身邊有不少人相助她渡過難關。（日劇《請與這個沒用的我談戀愛》劇照）

1.如果你一個人不開心，兩個人會更慘。

2.兩個人的寂寞，比一個人的孤單要更折磨人。

3.孩子，我當然可以收你錢，陪你去開庭，但是不會贏。這種事情，沒必要做。

4.保護令不是前科，只是一個不讓你接觸對方的命令而已，你幹嘛去接觸大便？

5.緩刑期滿，也不會有前科，你既然是拿緩刑，只要緩刑期間內不要再故意犯罪，那就沒事，幹嘛一直迫害自己？

呂秋遠直言，兩個人的寂寞，比一個人的孤單要更折磨人，建議女事主不要提告，告別渣男就好。（日劇《請與這個沒用的我談戀愛》劇照）

6.踩到一陀大便，即使踩了八年，臭味難忍，也好過踩一輩子，你知道甩不掉大便的感覺嗎？你不知道，因為你沒跟這樣的人結婚。

7.單身不是壞事，是自己的事。有人理直氣壯的問你為什麼不結婚，你就心安理得的翻白眼問他，關你屁事？

8.真的想要小孩，有很多種方式可以選擇，但最爛的方式，就是隨便找一個男人生。

9.要讓自己過得好，不論是工作或是生活。至於緣分這種東西，路邊撿就有，只是你要彎下腰來看。

10.你要繼續保持善良與樂觀，這個社會，其實到處都是天使，你也是其中之一。

不要告了，好不好？人生，停留在原地，一點都不好。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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