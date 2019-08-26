【溝通技巧】對話、溝通包含5大步驟　第一步係要雙方「同步」…

有聞政府設立對話平台，但邀請對象卻盡是高官權貴，在此我不打算深究這個對話平台到底對連月來的社會議題有何助益，只是想在「溝通」這個話題上分享一些個人經驗。

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溝通、對話，牽涉的會是兩方、三方甚或更多的人士、陣營，溝通對話，其實包含了好幾個範疇：表達、聆聽、理解、釋疑、共識。這五個詞語驟看容易，實際非常困難。

但在講以上五個範疇之先，必須先做到第一步：同步。何謂同步？即摸索、拉近距離，讓對方感覺他與你其實是同一種人，用同一種語言，不是中文、英文那一種，而是每類人的獨有語言。

例如，有人對數字觸覺較高，你跟他溝通時，盡可能搬出一些數字作輔助、作佐證；又例如，有人對抽象事實較難理解時，便需要多用類比、情景去令對方理解。又或者對方從事某類行業，如從事資訊科技，便應多以邏輯語句去詮釋事情，最好也懂少少編寫程式的程序、工作流程那樣，讓對方意識到，咦，你了解我，你知道我在幹什麼，大概知道需時多久……。

同步，能夠助你順利打開溝通的大門。

第一步必須做到的，就是讓對方感覺他與你其實是同一種人。（《古惑仔》劇照）

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打開大門以後，便到表達之時。不少人自以為具備良好的表達能力，但相信大家都有聽過「言者無心，聽者有意」。部分語言表達能力較差的人需要再進修，這不在本文討論範圍。如果有正常語言能力，那麼表達的時候，清晰有節、井井有條，配合語氣、神情、肢體語言等等，再看表達策略，例如選擇單刀直入？迂迴曲折？這些通通都足以反映表達能力孰高孰低。

故此，能夠清晰表達自己想法是良好溝通的起點。

其次是聆聽與理解，聆聽和理解密不可分，在溝通過程中，首先要保持開明心境，必須耳順，否則別人話語你聽不入耳，溝通便不成立，更遑論理解。除了耳順，不能偏聽，最重要用心理解對方所表達之事，溝通乃相向，如果互不聆聽、互不理解，溝通便失敗。

向對方展示自己用心聆聽、理解對方的想法，能有效推展溝通過程。

聆聽與理解過後，便是釋疑，即溝通過程會產生不少誤會，例如你在說甲，對方卻領會成乙，這樣溝通便會衍生很多裂縫。故此，同一個論點或意見，必須讓對方與你保持一致解讀，最常用的句式：「我這樣理解剛才的言論，對或錯？」總之，要大家保持一致解讀，要盡量無誤，於同一角度或立場詮釋和理解同一件事，否則也會淪為失敗的溝通。

釋疑，有助大家互相理解，來達成之後的共識。

聆聽與理解能有效推展溝通過程。（《紀念日》劇照）

在考試制度小組討論的框架裏，題目會要求考生達成共識，而教育系統也確實訓練大家要就一項議題達成共識，事情方算圓滿解決。其實所謂共識，就是雙方都認同的一份協議。

共識包含着妥協、讓步，別理解錯誤，這並非貶義（正正應用了釋疑技巧），而是溝通這回事，主要就是交換想法，彼此協作下讓一件事邁向預期中、較良好的方向推進；當然有個四字詞叫「事與願違」，但事情結果如何，不直接反映溝通質素優劣。

共識可以是一個解決方案，也可以是合作計劃，亦可以是將某件事延期，又或者對事情一部分有共同的看法，但當中又有大家各自的意見，要謹記，就算無法達成共識，亦不代表要「反檯」、絕交，只是雙方溝通開始之前，有一些既定無法改變的因素，促成必然的結果，有人選擇不溝通不對話，因為立場鮮明，雙方就是不咬弦；也有些人會努力嘗試，到最後成事在天，失敗也無辦法。

溝通能協作讓一件事邁向較良好的方向。（《BB來了》劇照）

共識，達成到固然好，無法達成共識，那也是一種共識。

溝通並非能夠容易掌握的事，除了技巧，更考驗你的耐性。溝通得來固然好，若然溝通不來，那也是沒辦法的事，始終人夾人緣，技巧只是輔助。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【溝通技巧】溝通質素有優劣 五大範疇你要知」​】

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