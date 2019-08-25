8歲童兌現與亡母承諾　帶其遺照登上玉山　「離媽媽更近了」

小朋友成長母親佔了很重要的角色，不過宜蘭一名8歲男童鄒澤綱就不幸在去年失去了母親，他記得4年前聽媽媽張嵐綺講到玉山故事，知道那是台灣最高峰，媽媽因病辭世後，鄒澤綱決定要上玉山，並說「媽媽到天上了，玉山那麼高，我上山去，一定可以離媽媽更近！」近日他終於成功攻頂，還帶上媽媽的照片，令人非常感動。

父子兩人本月17日出發，19日清晨6點20分啟程攻頂。（鄒品為fb 圖片）

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年僅8歲的鄒澤綱因為父親鄒品為有登山習慣，過去就曾聽父親分享山岳故事。4年前，鄒澤綱又聽到母親張嵐綺講到台灣最高峰玉山故事後，就希望母親帶他親自登頂；但母親當時笑說「我腳開過刀，無法登山，若澤綱長大後有機會登玉山，就攜帶媽媽信物上去！」鄒澤綱當時點頭允諾。

不料，鄒澤綱媽媽去年因病辭世，鄒澤綱一直不忘對母親的承諾，還問爸爸說「媽媽到天上了，玉山那麼高，我上山去，一定可以離媽媽更近！」爸爸感動之餘，決定要幫孩子圓夢，訓練他的體力，不斷申請上玉山。

鄒澤綱帶著媽媽美麗的遺照同行。（鄒品為fb 圖片）

終於父子兩人本月17日出發，19日清晨6點20分啟程攻頂，男童帶着媽媽美麗的遺照同行。途中，鄒澤綱出現突發高山症，全身無力，爸爸擔心問「我們回去吧！」但鄒澤綱堅決說「不行，我答應媽媽的事一定要做到！」最後成功在8點半成功攻上海拔3952公尺的玉山頂。

鄒澤綱帶著媽媽遺照攻上玉山頂，直呼「媽媽，我來了，離在天國的您更近了，您好嗎？」一旁陪同的爸爸也難忍淚水。爸爸說，對8歲小孩來說，玉山攻頂確實是個挑戰，但因對媽媽愛，他完成了，媽媽雖然不在了，但愛卻從來沒離開。

（綜合）