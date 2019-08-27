【包青天再起風雲】樓蘭古國離奇變荒城　700年文明神秘消失成謎

在《包青天再起風雲》中，陳凱琳飾演的樓蘭公主令人記起已消失的樓蘭古城。古城為何消失，還有當年的生活面貌都因古物已流失國外而難以完整還原。

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小編有感過往古裝片較少提及樓蘭的故事，所以想這裏多談談，順道讚揚一下陳凱琳飾演的樓蘭公主的確演繹得非常入型入格。

劇中的樓蘭人一身新疆維吾爾造型，難道樓蘭人就是今日的新疆人嗎？以下小編就先帶大家遊走一下史籍，看看「自古以來」的樓蘭是怎麽一回事。

陳凱琳在《包青天再起風雲》中飾演一個來自樓蘭的公主。（《包青天再起風雲》劇照）

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一、樓蘭人可能是黃帝的後裔

南宋學者羅泌在其研究上古史地國名的著作《路史·國名紀丁》指出，「婁，樓也，本作樓，商所封，既牟婁，曹東之地，一曰無婁。密之諸城有婁鄉，矣夷國也，所謂封祀而號東樓。」他指出樓蘭人乃黃帝裔支夏禹的後裔東樓公之後代，隨後一部分歸順於殷（殷商前身），一部分就向東北或西遷移，形成樓煩、樓蘭，而當時樓蘭人就在今日新疆羅布泊一帶生活。

樓蘭人可能是黃帝的後裔。（《包青天再起風雲》劇照）

二、在漢朝與匈奴之間樓蘭

樓蘭的名字在漢代史籍也多次被提及。《史記·匈奴列傳》記載了一段：「定樓蘭、烏孫、呼揭及其旁二十六國，皆以為匈奴。」其實這是匈奴君主冒頓單于（音默獨禪於）寫給漢文帝的示威信，他告訴漢室自己已控制西域二十多個小國。自那時開始，漢朝才知道西域一帶有樓蘭這小國存在。

《史記．大宛列傳》是漢代西域諸國史實的傳記，而當中有這樣的敍述：「而樓蘭、姑師小國耳，當空道，攻劫漢使王恢等尤甚。」王恢是漢武帝時期的重臣，一直都反對和親政策，而這裏的描述就看到王恢對於不斷在漢邊陲攻擊的小國樓蘭非常憤憂。之後漢室就先攻樓蘭的鄰居姑師，再擄樓蘭王。到漢昭帝時期，漢室派遣傅介子到樓蘭刺殺親匈奴樓蘭王，並另立新樓蘭王，其國名改為鄯善，歷史上也再沒樓蘭。

當時漢代擴充的地圖。（維基百科Loulan Kingdom條目圖片，出自用戶SY。）

三、漢代以後的樓蘭

據載唐玄奘取完西經回中土時，行經西域一帶時，已發現樓蘭、鄯善城廓早已荒廢。若由建國年份公元前176年起計到唐朝， 樓蘭有長達700多年歷史。然而，一個至少有700年的文明突然消失、只留下荒城一座，實在耐人尋味。

其實學界至今對於樓蘭神秘消失的因由仍無定論，其人去樓空的景象亦令樓蘭更添神秘色彩。其實，樓蘭的故事並非完全沒有頭緒的。事實上就在一個世紀前，瑞典探險家斯文．赫定（Sven Anders Hedin）發現了樓蘭古城，後來更吸引來自各國的考古隊多次進入樓蘭，並發掘出大量文物，包括新石器時代的石斧、陶器、銅器、錢幣等，更有晉代手抄《戰國策》，都是研究樓蘭歷史的珍貴史料，可是當中有大量已被帶走到外國去，成了贓物。

斯文．赫定（Sven Anders Hedin）出生於瑞典，他除了是一個地理學家，更是一個探險家。在一次旅程中發現了樓蘭古蹟。生前曾著有《中亞地圖集》。（維基百科斯文赫定條目圖片）

當斯文赫定等人發現樓蘭遺跡後，把大量古物帶回國研究。（歷史圖片）

小編以晉國《戰國策》的發現推斷，至少直至魏晉南北朝時期，中原雖大亂，但也是五胡融入中華的時期。位處中原西方的樓蘭與中原的交集應該不少，要不就有來自中原的避難的人走入樓蘭一帶，要不就樓蘭人走到中原一帶貿易和生活。

其實樓蘭古城有一佛寺區，有學者曾經嘗試還原其貌，佛寺就很像今日東南亞一帶的古浮圖塔。由此可見，樓蘭消失前，很有機會是一個崇佛國度，這也承接了魏晉南北朝到隋代時期的中原佛教開始興盛的脈絡。

樓蘭古蹟中殘留下來的佛教寶塔。（Absolute China Tour）

【↓↓↓編按：下文含樓蘭美女木乃伊出土圖。↓↓↓】

説到樓蘭就不得不提「樓蘭美女」。1980年，一批中國考古人員進入羅布泊發掘，發現了一具面容依然清晰的女木乃伊，她就是鼎鼎大名的「樓蘭美女」。「樓蘭美女」輪廓深邃，屬高加索人種，一頭長髮連眼睫毛依然保存完整，身穿羊皮及毛皮靴，在樓蘭沉睡已久。不少學者都曾嘗試將其容貌還原，其脫俗美貌驚為天人，震驚不止13億人。

樓蘭美女在此地沉睡了3000多年。她的出土或許可以給我們一些提示：她會否是樓蘭人的祖先？樓蘭人會否屬於高加索人種？（所以小編說，劇組起用陳凱琳飾演伏蘭是非常正確。）

小編一直都對這些在中原周邊的非漢族歷史非常感興趣。之前我們說過滿族、義渠和突厥這些，這次就說說樓蘭，下次大家想我們說說什麽呢？

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【樓蘭傳説】」​】

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