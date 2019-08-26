「You竟然是個boy」潮爆網絡　原來用嚟讚男扮女裝好靚女？

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「You竟然是個boy」，大家也許聽過此網絡潮句，但又知否它是源自何方？

原來早在2013年，有指廣州曾有「偽娘」Coplayer於街上遇到6名黑人性騷擾，無奈下他以低沉聲音表示自己是男生，結果惹怒黑人，被大罵：「你竟然是個男的！」沒料黑人們沒收手反把男生拖進後巷侵犯，後來有位賣羊肉串的維吾爾族大叔經過，更勇敢打電話報警，才成功拯救了該男生。

事件被多間內地傳媒報道，最終卻證實只是一單假新聞，不過有網民把事件畫成漫畫，最後就出現了「You竟然是個boy」的網絡潮句。現時網民把這句潮語用於男扮女生，以示大家對某種「偽娘」的驚奇，泛指有些男生的樣貌及身型原來可以完美偽裝成女生，當中其實內含讚賞的意味。

（綜合）

「You竟然是個boy」源自2013年一宗假新聞，事後被網民畫成漫畫，於是出現此網絡潮句。（網上圖片）

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此網絡潮句泛指有些男生的樣貌及身型原來可以完美偽裝成女生，是有種讚賞的意味。（資料圖片）

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