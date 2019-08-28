台女店員上班被陌生客問「妳媽姓王嗎？」　原來靠母女樣認人

有些子女和父母樣子十分相似，台灣一名女網民就分享一次奇妙的經歷，她指日前上班時，一位陌生的女客人問她「請問妳媽姓王嗎？」更單靠樓主的樣子準確講出她母親的名字，讓女網民大吃一驚，不少網民認為難以置信，也有網民分享類似的經驗。

有些子女和父母樣子十分相似，如邱淑貞與女兒沈月。（資料圖片）

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一名女網民日前在討論區Dcard發文，表示上班的時候，一位陌生的女客人詢問她：「請問妳媽姓王嗎？」樓主承認「對啊」，之後女客人更說出樓主媽媽的名字「是王XX嗎？」聽到陌生的客人念出媽媽的名字，樓主十分驚訝。

原來女客人憑樓主的樣子認出她媽媽，客人稱「你跟妳媽小時候長一模一樣，我是他的國小同學」，樓主知道真相後驚呆了，並指「會不會太誇張，看我長這樣就知道我是我媽的女兒」。

一名女網民日前在討論區Dcard發文，表示上班的時候，一位陌生的女客人詢問她：「請問妳媽姓王嗎？」。（Dcard圖片）

不少明星母親和女兒都十分似樣 ↓↓↓

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帖子引來許多網民反響，直呼「太狂了」、「小孩不能偷生」、「好想看照片」，也有網民留言表示自己也跟爸媽長得很像，有女網民稱自己跟爸爸長得很像，有一次她還把自己照片認錯成是爸爸，被媽媽笑了很久。

有網民亦有和樓主類似的經驗，表示之前去到前男友的嬸嬸家，嬸嬸一看到她便說她長得很像自己的國中同學，後來發現，原來嬸嬸的國中同學就是自己的媽媽，她們小時候更是超好的閨蜜，也因為這個關係，讓原本已經失聯的老朋友再次重遇，十分有緣。