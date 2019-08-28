【熱評】鼓勵殺原住民奪地　巴西總統要發大財釀亞馬遜雨林大火？

文：台灣律師 呂秋遠 亞馬遜河雨林總共有550萬平方公里，台灣只有3.6萬平方公里，如果不能理解到底有多大，不妨可以想像一下這片雨林大約有153個台灣面積。雖說亞馬遜雨林遍佈在八個國家，但巴西就擁有60％的雨林區域，這片雨林，被稱之為地球之肺，如果消失，應該會導致地球氣候極端異常，而且暖化速度將會加速許多。更不用說這個區域當中的物種非常豐富，佔了全球物種的十分之一。但是，這一切正在改變與惡化。最近這個區域不斷發生森林大火，已經延燒三周。目前每分鐘的燃燒速度，是1.5個足球場大小。

有「地球之肺」之稱的亞馬遜森林大火持續，火災引起全球關注。（資料圖片／Reuters）

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這是天災嗎？當然有部分原因是。但是天災沒辦法解釋為什麼這一年來的大火比起去年增加85%，已經達到6萬起火災。這一切的原因，主要來自於巴西今年剛上任的總統，博索納羅（Jair Bolsonaro）。他是極右派的總統，提倡每個人都有擁槍的權利、放寬警察用槍殺害嫌犯的權力、反對同志擁有婚姻及一切權益、反對女性擁有墮胎權、對女性抱持蔑視的態度，認為許多女性是「白痴」和「蕩婦」。在當選之前，他就大力主張土地改革與環保法規鬆綁，也就是將亞馬遜雨林的開發權從原住民基金會交給農業部，而將原住民原本的權利收回。並且大肆主張應該將雨林的土地用來作為養牛、種植黃豆與棕櫚、挖礦、蓋水壩、建設新的高速公路等用途。甚至漠視拓荒者搶奪原住民的財產的慘狀，任由他們殺害保護家園的亞馬遜原住民。

發大財的美夢造就亞馬遜雨林惡夢

在他當選以後，亞馬遜雨林就開始出現惡夢，他要巴西發大財！

巴西人是不是買單？當然。誰不想發大財？誰會為了少數不知道在幹什麼的原住民、還有那些遠在歐洲的文青，去選擇保護雨林、保護物種、保護地球生態？當然要「雨林隨便開、巴西發大財！」這就是總統在今年上任之後的重要任務。消滅雨林最快的方式是什麼？就像台灣人對待古蹟一樣，一把火燒了，讓古蹟自燃，是最快的方法。於是，今年的「野火」特別多、救援特別慢。他甚至要把環境部與農業部合併，只為了讓農業主導環保。巴西漫畫家就在報紙上刊登了一幅漫畫，上面把兩尾魚放在一起，對話是說：

「這是環境！」「我想把他跟農業放在一起。」「我想他們可以相處得很好的。」

呂秋遠認為博爾索納羅的發大財美夢，讓亞馬遜森林的原住民遭殃、物種嚴重死亡、地球氣候極端異常，暖化問題更加嚴重。（資料圖片／Getty Images／視覺中國）

發大財的美夢，讓原住民遭殃、物種嚴重死亡、雨林奄奄一息、地球氣候極端異常、暖化問題更加嚴重。你覺得跟台灣人無關嗎？當然有。當氣候極端的情況不斷出現，台灣的極端降雨、高溫、農作物生長，都會出現異常。台灣不可能置身事外，只因為巴西選了一個想要發大財的總統，而且真的付諸實現，台灣的農民就可能歉收、民眾家就因此淹大水。

我們可以怎麼做？

請不要購買來自巴西的棕櫚、大豆，這些作物就是取代雨林的農產品。

行有餘力，可以捐款給亞馬遜基金會（Amazon Aid Foundation），網址是：https://amazonaid.org/

選擇你心目中理想的政治人物。發大財不會是一種選項，如果發財必須要踐踏價值、人權、其他物種、其他生命，那麼是以鄰為壑，一點意義也沒有，惡報終究會回到自己身上的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）