日本爆紅心理測驗話你知陰影面積　自卑仔、拜金、性愛狂都現形

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人非聖賢，沒有人百分之百完美，也因為這樣，不少人為避免弱點曝光，會選擇武裝自己、表現不在乎。可你我都知道，心魔之所以可怕，在於它神出鬼沒、層出不窮，朋友一個眼神、一個動作或一句話，就能輕易將結痂已久的瘡疤揭開。
有鑑於此，小編今日要來跟大家分享時報出版的優質讀物《手放口袋裡的人不能信賴：48個人際關係技巧，三秒贏得人心！26道心理測驗，了解最真實的自己！》，看看你跟重要的人心中最大陰影面積為何？讓大家更懂避雷，彼此相安無事。
問題：一大清早，你正準備出門時，突然聽到一聲「等一下！」，此時你覺得家人為什麼叫住你？（點圖放大）↓↓↓
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作者｜齊藤勇
立正大學名譽教授、大阪經濟大學客座教授、日本商業心理學會會長。1943年出生，日本山梨縣人。早稻田大學心理學博士，主要研究為人際心理學、戀愛心理學。活躍於電視、雜誌等媒體，擔任富士電視台、日本電視台節目的固定來賓，致力於推廣心理學的實用目的。著作豐富，「透視心理學大全」系列已出版職場篇《先拿出名片的人先贏》（時報出版）。
譯者｜吳偉華
高雄第一科技大學日文系學士，日本神戶大學綜合人類科學研究所碩士，專攻日語教育。現任職於日商公司。
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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】
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