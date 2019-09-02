印度19歲少女生日派對上遭4男輪姦　強忍下體疼痛　送院最終不治

印度不時發生駭人聽聞的風化案。當地一名少女於7月初到孟買與朋友見面，並慶祝自己的生日，但在派對上被4名男友人輪姦。少女回家不敢把慘痛經歷告訴家人，直至約兩周後下體出現嚴重疼痛，送院後她才說出受傷原因，惟少女留醫數天後不治。警方已經介入調查，但暫未拘捕任何人，事件激起當地人不滿，有政黨更組織遊行，要求警方嚴正處理案件。

女性受到性侵卻未必敢求助，印度一名19歲少女就在生日派對上被4名男友人輪姦，其後下體疼痛不治。示意圖，非當事人。（視覺中國）

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少女於7月7日從馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）奧郎加巴德（Aurangabad）出發，乘火車到孟買與4名男友人會面，參加為她舉行的19歲生日派對。不過她於派對上切完生日蛋糕後，朋友竟然將她輪姦。少女翌日早上啟程回家，但不敢把受性侵事件告訴家人，亦不敢報警。

事發約兩周後的7月24日，少女因下體嚴重疼痛而送院，翌日（25日）在醫院向院方表示自己曾被輪姦，終令案件曝光，但她延醫一周後於31日去世。

少女被輪姦案件曝光後逾一個月，警方卻未有拘捕任何人，引起當地民眾不滿。示意圖，非當事人。（視覺中國）

案件最初由奧郎加巴德當地警局負責調查，後來轉交孟買警方跟進，一名警員表示警方正調查案件，「不過直至現在，我們仍然沒有施暴者身份的線索」。少女的母親接受訪問時提到，發生在其女兒身上的事是不該發生在其他人身上，「我要為女兒尋求公義，我們想要公義」。

印度反對黨民族主義國大黨（NCP）發言人馬力克（Nawab Malik）批評，事件曝光已逾一個月，當局卻沒有拘捕任何人，該黨於上周五（上月30日）組織了一次遊行，終點是負責調查案件的警局，要求當局嚴正處理案件，盡快把涉事者拘捕。

（綜合）