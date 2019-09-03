【血腥開學日】持刀闖校園　小學生捱斬8死2傷　兇徒疑曾挖女友眼

湖北省恩施市一間小學在周一（9月2日）開學日發生血案，一名持刀男子闖入校園無差別攻擊學童造成8死2傷；警方接報趕到將疑兇制服後押走，現仍在調查其行兇動機。

警方表示，疑兇上午約8時闖入位於白楊坪鎮的朝陽坡小學揮刀追斬學生，導致10人重傷，送院後有8人證實身亡；疑兇其後被捕，他年約40歲，未婚，是朝陽坡本地人。

事件在當地引起恐慌，當局全力組織開展傷員救治、心理疏導等善後工作。恩施市教育局派人到醫院了解情況，其他部門如市政法委、公安局、衞健局等也分別派員到現場跟進及協助。

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去年5月始刑滿獲釋

朝陽坡村一名吳姓村民透露，疑兇名叫于華，曾因為挖掉女友一隻眼睛而被判入獄8年，去年5月始刑滿獲釋，「他去年回家的時候，神經就有點問題，不發作的時候沒事，一發作起來就不講話，一個人坐在那裏發呆，不出聲，有時候會拿起自己坐的椅子往地上摔。」

有傳媒查證，發現〈湖北省蔡甸監獄2014年第二季度減刑前公示公告〉上有於「于華」的名字，並寫著：「序號116的罪犯名叫于華，因『故意殺人（未遂）』獲刑9年，時間為2010年2月6日至2019年2月5日，服刑期間獲7次行政獎勵，監獄呈報減刑意見為8個月。」

內地網民對學童無辜被殺均感憤怒，紛留言稱「偏偏在開學第一天，這是找準時間了下手的吧」、「孩子都下得去手，這樣的人就應該終身監禁」、「怎麼總有反社會的人存在，自己不想活可以自殺，殘害小孩子是為了甚麼」。