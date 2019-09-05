內地女潮玩閨蜜互選醜衣試穿挑戰　死霸試身室拍片嬉鬧被轟

玩還玩唔好搞到人！微博近月興起「給閨蜜挑一套最醜的衣服」，即女孩們在時裝店為好友選出最醜怪衣服，並一同到試衣室試穿再拍片。也許很好玩，惟或會影響想使用更衣室的顧客及要事後清理「醜衣服」的職員，有人在網上怒轟：「別拿你的自私當正常，教養是好東西，但非每個人都有」。

女生們的試穿遊戲，令真正使用者及職員被耽誤，引來批評。（微博圖片）

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在微博輸入「#給閨蜜挑一套最醜的衣服」，會出現很多女孩們與好友在更衣室穿上古怪衣服的片段或照片，這個「試衣室挑戰」近月流出，大受女孩們歡迎，女生們人人都話想試，惟卻苦了要用試衣室的真顧客，以及要清理這堆只試不買衣服的職員。

「#給閨蜜挑一套最醜的衣服」挑戰，引來網民群起批評。（微博圖片）

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有網民投訴看中時裝店的衣服，沒料等試衣室等足一小時，等到了又聽到隔壁試衣室不止一人而且在嬉戲拍片，原來正是試衣室挑戰為禍。她質疑這挑戰看起來像是很有趣，惟其實仔細想想就知道這不是簡單的遊戲，參與的人愈多，店家和真顧客就愈受影響。

有人忍不住網上咆哮「為了取樂，拿着一堆衣服去試衣室『玩』，浪費真正想買衣服的人的排隊時間，給工作人員增加工作量！為了發個朋友圈、小紅書，真的沒必要這樣！」有店家職員網求大家別玩了，「工作量真的無形多了」、「小仙女們放過員工吧！」、「工作人員表示真的很揪心，試衣間堆一大堆清不完，外面還在排長隊…」

雖有零星反駁稱顧客有權試衣服，惟愈來愈多理智網民鬧爆沒人會挑醜衣買，而無心購買者佔用，就是耽誤了別人的時間，諷刺稱「醜的不是衣服，是人心。」有人怒轟：「別拿你的自私當正常，教養是好東西，但非每個人都有」。