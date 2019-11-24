型男主動埋身成就網戀　台女被呃300萬兼欠債　呂秋遠教10招防騙

文：台灣律師 呂秋遠 嗨，看到這篇文章的姊妹們，如果，我是說如果，你在網路上遇到有人主動加你好友，照片看起來是中年熟男、居住在美國、白髮風度翩翩華人、濃眉大眼、身份可能是將軍，或是事業有成，宣稱離婚或喪偶，正要移民來台灣，千萬不要相信。因為，剛剛有一位姊妹就這麼受騙，金額高達40萬美金（約313萬港元），包括她的所有退休金、房子的抵押貸款、跟親朋好友借調的現金。

台灣律師呂秋遠指，當地一名女子陷入網戀詐騙案，被騙去高達40萬美金（約312萬港元），他呼籲網民別受騙。（香港警察fb影片截圖）

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別自以為聰明就不會被騙

這些人往往會用類似的型男照片在臉書訊息裡以中文搭訕，然後慢慢獲取對方的信任，過去流行的騙術是說他想飛來台灣，但是因為「工作出狀況」、「缺乏盤纏」等等原因沒辦法來。最新的騙術是，他因為工作需要一筆錢度過難關，或是要把全部家當搬回台灣，會有搭配的所謂「公司高層」或是「搬家公司」來指示匯款，但是一張又一張的匯款水單，加上他即將來台結婚的甜言蜜語，而總是匯款之後就會出現新的狀況，直到沒錢以後，最後的結論就是被封鎖，而他當然不會出現。

別以為自己很聰明，絕對不會遇到或被騙。因為這種戀愛騙術的成功率就是很高，陷入感情裡的人，智商通常只有157，根本沒辦法分辨真假。加上他們會以「孤立」、「拉攏」、「哀求」、「希望」等等不同的方式，讓人陷入情緒迷思中，所以得手的金額與機會往往很高，當山窮水盡的時候，就是他消失的時候。而匯款銀行在國外、臉書帳號又無法追查，國內的檢警也很難把這些人繩之以法，發現自己被騙的時候，就格外令人難受。

網戀騙案的手法層出不窮，受害人容易陷入情緒迷思，作出錯誤決定。（香港警察fb影片截圖）

網上搜尋大頭貼防騙

所以，有些想法，希望朋友可以幫忙提醒：

1.不要輕易接受任何人的臉書或IG好友邀約，特別是看起來很帥的、住美國或歐洲、身份是將軍或中情局長、中年美裔華人。如果有，請把他的大頭貼在網路上比對搜尋，一定可以發現其實非本人。

2.如果不小心同意好友邀約，又真的很無聊，那就隨便聊聊。如果對方用英文，你就跟他講晶晶體，如果對方用中文，你跟他談甚麼都好，就是不要談感情。

3.絕對不談錢！只要他跟你談到錢，無論他如何裝可憐、裝無辜、裝愛你，通通立刻封鎖。他許你美好的未來，你就許他一個165反詐騙專線。

4.如果他要飛來台灣找你，需要旅費，請他自己想辦法。他如果一直哭窮又很愛你，不妨告訴他，貧賤夫妻百事哀，既然愛你就別讓你哀。

5.真的覺得自己遇到真愛，請把這件事情告訴你的家人，不論是老公、爸媽、孩子、閨蜜，都可以把訊息給他們看，讓他們知道這個人的存在，或許他們會一巴掌給你巴下去，讓你知道真愛是誰，千萬不要以為這是秘密不能說。

6.除非人生實在太無聊，沒別的樂子可以找，否則不要跟他講電話，一切都等見到面、牽到手、做到愛再說，即便如此，談到錢一樣封鎖。

如不幸成了網戀詐騙案的受害人，呂秋遠認為一定要報警，雖然很難追回金錢，但至少還有機會可以抓到車手。（香港警察fb影片截圖）

7.如果真的想匯款，請不要去借錢，拿自己的錢談場虛擬戀愛，還無傷大雅。但是借錢給別人花，是一件毫無意義的事情。

8.當懷疑自己可能被詐騙，請盡量蒐集證據讓警方偵辦，不要覺得很丟臉不敢報案。每個人都會犯傻犯錯，事情可以解決就好。如果不能解決，那也就不能解決，更不要往牛角尖鑽。

9.假設已經匯款，也發現是詐騙，要保持鎮定。把所有的匯款水單、聯絡方式、兩人對話，原封不動的交給警察處理。錢不一定要得回來，或者說，要回來的機會非常低，但是至少報案以後，還有機會可以抓到車手。

10.生命是一個人最重要的價值，絕對不是錢。被騙錢當然有關係，也不是什麼小事，但是比不上生命這項價值。如果被騙而身無分文，甚至積欠貸款，不要覺得人生已經完蛋。只要好好活著，就有機會翻身。做錯事的是他們，你不該因此而懲罰自己。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）