【醫生好忙】睡不定時常失眠　醫生半清醒入手術室接生　結果是…

編按：醫生經常要捱更抵夜地工作，「On Call 36小時」的日子久了，難免會有失眠困擾，如昏睡期間接到急症，進入手術室時如何保持清醒呢？

蓋瑞醫生指，其同事「老J」曾在服用助眠藥物後，接到醫院來電，要求他為產婦緊急接生。手術示意圖。（Getty Images／視覺中國）

蓋瑞醫師的OS 醫師都是歷經千山萬水的修行才能養成的，從老Ｊ腦袋渾沌時還能輕鬆寫意便 可見一斑！

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常常會有人問我們，值班時假設在凌晨接起電話，是如何保持腦袋清醒呢？這是個有趣的問題，但很遺憾的，這個問題的前提就錯了，誰說值班醫師接起公務機的當下，腦袋一定是清醒的呢？

連續工作後小憩片刻，然後沒多久被電話叫醒，這種時候腦袋要百分之百清醒的難度，簡直媲美公立高中讀三年然後學校運動服不能有酸臭味，兩者都是魔王級的挑戰。

非打不可的電話

就以醫師老J來說好了，他是在大醫院值班數十年的婦產科醫師。

和許多醫師一樣，老J也面臨了失眠的困擾，畢竟睡眠作息並不規律，時不時的睡眠剝奪以及在凌晨時精神亢奮，在都加重了失眠的風險。為了讓自己能入眠，他固定在睡前服用助眠藥物，數十年如一日，而這類型藥物能助眠的學理

機轉，不外乎讓你迷茫、讓你腦袋運作變慢，總之吃下去很「ㄎㄧㄤ」（編按：神智不清），很昏沉都是合理的。

醫生工作經常需要「On call 36小時」，休息時收到緊急來電，也要馬上趕抵醫院提供支援。示意圖。（《On Call 36小時》影片截圖）

某天凌晨兩點，一位在老J門診追蹤的孕婦突然破水，來到急診室時不僅子宮收縮頻繁，子宮頸也開了不少公分，可以預期分娩是很快會發生的事。

「快！打給老J！」值班學長大喊。這名孕婦曾在門診時，指名要老J親手接生她的寶寶，非老J不給接生。

「（嘟嘟嘟嘟嘟嘟）喂，老J嗎？」電話終於接通了。

「嘿！是是是是……來，你說你說厚……」 老J回答。

「你有一個病患從急診住院，懷孕第二胎，三十五週破水，子宮頸已經開四公分了！」值班醫師快速地報告著。

「……喔厚……厚……」老J依然淡定的回應著。

「老，老J？聽得到嗎？」值班學長緊張地向老J確認。

「……聽得……可以……厚……」老J的聲音開始斷斷續續。

「老J！病人要生啦！ 」值班學長警覺事態不妙地大喊著。

「哎唷喂！ 那麼大聲幹嘛，我現在去。」電話掛上了。

不少醫生因為長年捱通宵而有失眠習慣，像台灣醫生蓋瑞，便見其同事有服用助眠藥物的習慣。藥物示意圖。（資料圖片）

老J直到最後一刻，才從迷茫的狀態醒過來，然後用不知道什麼樣的交通方式前來醫院，想想如果他開車的話，也真是夠危險的。

大師兄回來了！

大概一小時後，老J走進了產房，眼神迷茫呆滯的盯著前方，一語不發的往前走，搭配那時候他因為打球受傷而一跛一跛的走路方式，看起來就像是喪屍片裡被病毒感染的醫師喪屍。

「厚，小姐來……聽我的話用力……唷……」老Ｊ不疾不徐地伸出雙手。

「啊啊啊啊啊啊！」孕婦在手術台上痛苦的哭喊著。

「來噢……水唷……厚！再一次……就行……溜……」老Ｊ還是一脈輕鬆地緩慢吐出話語。

「呀！YEEEEEEEE！」這時候老Ｊ 手上托著一名嬰孩，正初試啼聲。

在整個自然產過程中，老J都像吸完大麻一樣，講話輕飄飄又慢條斯理的，和產婦激動的哭喊聲成了強烈的對比。

「水……生出來溜，厚……胖嘟嘟捏……水唷……」老Ｊ說著。

「來……厚……胎盤出來……厚！來偶們縫傷口……」迷茫狀態下的老J熟練的拿起針線縫會陰，出乎意料的，老J沒幾分鐘就行雲流水的縫完傷口，收拾完畢準備走出產房。

當蓋瑞醫生以為同事「老J」恢復清醒，能如常工作，內心當下禁不住想起經典電影對白「大師兄回來了」。示意圖。（《少林足球》影片截圖）

醒了，這傢伙醒了，大師兄回來了！我內心雀躍地以為。

在走出產房前，老J突然想到了什麼，回過身來拍了拍我的肩膀說:「先生，恭喜你溜！小孩很健康！」老Ｊ眼神迷茫地對著我微笑。夭壽，這傢伙根本沒醒，誰跟你先生。我心裡的OS正不可置信地吶喊著！還好，孕婦的老公正把老婆晾在一旁，興奮的用相機對焦自己的小孩，狂按快門拍照，所以也沒注意到老J不是在跟他說話。

不得不說薑還是老的辣，我後來知道老J服用的助眠藥物後大吃一驚，使用如此強力的藥物還能完成接生，換成是我的話，大概連臥室門口都走不出去。

除此之外，我還想要呼籲爸爸們不要在小孩一生出來就不管老婆，隔天早上我再去看那位產婦時，她老公跟我說他本來以為老婆會累到睡著，想不到竟然還是打起精神唸了他一整晚。

（以上是《醫生好忙！》的內容節錄）

書名：《醫生好忙！》 （四塊玉文創）

作者： 蓋瑞醫師

蓋瑞醫師，台大醫學系畢業，喜歡各種無拘無束與有違常理的創作，嘗試呈現文青形象，但效果不彰。

希望透過這本書，能讓大家看到如今的醫療環境下，不只有艱辛與苦澀，也有著無數的歡笑和感動。

與同為醫師的太太共同經營「邦妮&蓋瑞小夫妻」網站與粉絲團。

出版社：四塊玉文創

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。