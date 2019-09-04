四川超級市場開業大減價　群眾蜂擁進入　滾落樓梯釀人踩人16傷

上海Costco開業，大批民眾蜂擁而上，甚至因為人太多要提早關門，可見內地消費者表現驚人。近日四川省巴中市一家超級市場有開業促銷活動，大批市民早上7時已在超市大門前等待開門，購物中心正式開門時，大批市民洶湧進入，導致人踩人事件，最終造成16人受傷，其中1人重傷。涉事超市已暫停營業，警方正在調查。

不少市民從樓梯高處滾下。（網上圖片）

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四川省巴中市南壩壩熒屏花園地庫的佰尚購物超市周三（4日）舉辦開業促銷活動，早上7時許，超市門口已大排長龍，直到上午8時正，超市職員打開大門後，群眾蜂擁而入，最終釀成人踩人意外，不少市民從樓梯高處滾下，影片可見，有人頭破血流，現場一片狼藉。

有在場群眾表示，超市當時正進行減價活動，「東西便宜，都想買點家用的東西，再加上超市有派紅包活動，很受人們歡迎。」有目擊者稱，當時入口處有人失足滾落樓梯，由於參與者多為老人，導致多人走避不及受傷。

大批市民洶湧進入，導致人踩人事件，最終造成16人受傷。（網上圖片）

警察事後趕到並封鎖現場，多輛救護車亦同時抵達，分批將傷者送院救治。該購物中心已經被責令停業，負責人及相關人員已被警方帶走問話，案件正在調查中。

（綜合）