便利店炭燒雞串如焦炭　全黑賣相勁驚嚇　食客：仲好意思賣畀客？

愈來愈多便利店都有熱食區，提供各種小食，但質素卻非常參差。有網民近日在facebook發帖，上載發在便利店售賣的烤雞串「真面目」照片，只見「炭燒雞串」燒焦至全黑，完全分不出是什麼肉類，中伏味超濃，樓主不禁質疑「炭咁樣嘅雞串都好意思賣畀客」。

有網民稱在深水埗一間便利店看到兩串全黑的烤雞串，猶如兩堆黑炭。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

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有食客日前在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指自己在深水埗一間便利店看到兩串全黑的烤雞串，猶如兩堆黑炭，賣相極度嚇人。她還附載一張官方圖，只見烤雞串名為「珍寶炭烤雞肉串」，但圖中雞串與實物相距甚遠。

官方圖中雞串與實物相距甚遠。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

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照片引起嘩然，網民紛紛揶揄雞串噁心得似糞便，形容是「劣食」，有人則笑指職員應該是跟日本人學煮「炭燒雞」，亦有人問是否「備長炭」，有網民就笑言「堅係炭（燒）喎！」、「烏雞串」。