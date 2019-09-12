一隻手指塞住堤防救國？荷蘭男孩故事估唔到係咁　建雕像只為……

比利時的尿尿小童（荷蘭語：Manneken Pis）有傳其小便熄滅燃燒中的引信，從而拯救了市民，一夜成名；相似地，荷蘭一則民間故事描述一名男孩用手指堵住了堤防破洞，令該地區免於水浸，為後世銘記。可是，故事真偽具爭議性，有人說該荷蘭少年只是一個虛構的英雄。

這位英勇的少年在荷蘭斯帕爾訥丹（Spaarndam）有座紀念雕像，上頭銘文寫着：「獻給我們的年輕人，紀念那個象徵抵禦荷蘭大水的人。」



奇怪的是，這段銘文並未寫出少年的姓名，很有可能是因為他根本從未存在過。「象徵」這個詞選得很巧妙，因為漢斯‧布林克（Hans Brinker）的故事不僅是虛構的，起源也非荷蘭。

一位英勇的少年在荷蘭斯帕爾訥丹（Spaarndam）有座紀念雕像，上頭銘文寫着：「獻給我們的年輕人，紀念那個象徵抵禦荷蘭大水的人。」（公共領域圖/Wikipedia）

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十九世紀，美國作家瑪麗．道奇（Mary Mapes Dodge）在童書《漢斯．布林克或銀色溜冰鞋》中，將此事件描繪成荷蘭的民間故事：一名荷蘭男孩在狂風暴雨之夜，整晚用手指堵住堤防破洞，使整個地區免於水患。事實上，道奇在寫這部作品時從未到過荷蘭，而漢斯和格列蒂的名字，顯然是參考了德國格林兄弟的故事。《漢斯‧布林克或銀色溜冰鞋》於一八六七年被翻譯成荷蘭語時，加註了一行字：「這則故事是作者以自己觀點而著」。

可是為什麼要建造一尊雕像，來紀念根本不存在的英雄呢？顯然是因為外國遊客抵達斯帕爾訥丹時，常常因為找不到堤防和荷蘭男孩失望，因此在一九五零年，荷蘭觀光局就蓋了一尊雕像。一九五四年，荷蘭作家瑪格黎特‧布瑞金（Margreet Bruijn）還改寫了整個故事。

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至於堤防可免除水患的事，荷蘭民族學家提歐‧梅德（Theo Meder）解釋，荷蘭沿岸城鎮主要都有土丘阻隔，內陸地區才會使用堤防來隔開河流和湖泊：「大水來的時候，泥土會浸濕，而堤防建築……光靠一根手指堵着，根本幫不上什麼忙。」

我們該給瑪麗‧道奇一個大肯定！因為她的故事獲得如此廣大的迴響，而荷蘭觀光局的「對策」，也使這受人歡迎的傳說得以永垂不朽。

《書呆子的反抗﹕為什麼你以為對的都是錯的？》，安卓雅．芭罕（Andrea Barham）著。（創意市集）

以上內容節錄自《書呆子的反抗﹕為什麼你以為對的都是錯的？》

作者：安卓雅‧芭罕（Andrea Barham）

責任編輯：許瑜珊

出版：創意市集