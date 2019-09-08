外傭等少主放學　BB車當私家座位　網民斥離譜：要畀僱主知！

常有僱主呻聘請外傭有如一場賭博，遇上好幫手當然幸運，但遇上行為失當的姐姐則非常頭痛。有網民日前在一間教育中心外見到奇怪一幕，一名外傭竟把BB車當成自己的私家座位，大刺刺地坐在嬰兒車上玩手機，相信是在等少主放學。拍照者覺得該外傭舉動非常離譜，怒斥「畀着我見到自己姐姐係咁一定嘔血」，其後在網上公開照片，希望相關僱主知悉。

有網民指日前在一間教育中心外，見到一名外傭坐於嬰兒車上玩電話，直斥非常離譜。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民上周四（5日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱當日到沙田石門一商業大廈打算為女兒報名參加學前班時，在一教育中心外看到一名外傭施施然坐在嬰兒車上使用手機，即時覺得非常離譜。

從樓主上載的相片可見，外傭肩上披着毛巾，雙腳放上嬰兒車的腳踏，狀甚悠閒地躺在車上用手機，從姿勢看來似乎「坐慣坐熟」。樓主希望發文後能找到相關僱主，直言「你的BB車準備報銷」，又指外傭經常坐上嬰兒車，或會因負荷過重影響安全，「畀着我見到自己姐姐係咁一定嘔血」。她又稱，小朋友上學前班需要2個小時，外傭等放學期間，「兩個鐘俾人望住真係好肉酸」。

不少網民都狠批涉事外傭「好過分」，怒斥「好意思坐上去嗰下勁」，又指「難以置信可以咁樣坐上去，仲要玩電話」、「仲要雙腳離地，全身坐喺BB車度，超重負荷！極易壞，推推下驚小朋友受傷出事」。

亦有網民「錯重點」，笑言外傭坐上車後亦不覺嬰兒車變形或損壞，相信質量不錯，「呢架bb車好值得買，負重做得好好，不得了」、「承受到個大人重量都幾勁喎」、「呢架車買得過，夠穩陣」。

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）