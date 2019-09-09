颱風「法茜」導致東京JR停駛　打工仔逼爆車站等搭車返工超誇張

颱風「法茜」周日（8日）晚直撲日本，對東京等地區帶來歷史性豪雨，91萬戶停電，暴雨成災，至少36人傷，1人死亡。東日本旅客鐵道公司（East Japan Railway Co.）於周日宣布，東京都市圈的JR線路今早（9日）8時前暫停服務，結果造成交通大混亂。東京多區JR車站今早驚現無盡的人龍，大批打工仔一大早於多個JR車站排隊等待列車重開，希望盡快趕上班，網民批評不少公司仍未制定災害應對措施，打工仔默默忍受，造成「社畜」現象。

日本旅客鐵道公司於周日宣布，東京都市圈的所有線路因颱風「法茜」吹襲今早8時前暫停服務，結果造成交通大混亂。（Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

JR東日本多條線路包括山手線、京濱東北線、川越線及武藏野線等因颱風關係於今早停駛，碰巧是周一工作日，大批打工仔得悉消息亦提前到各車站排隊等待，甚至連巴士站亦塞滿人龍，打工仔只望盡快趕車返工。

部分人更於Twitter「實時報道」車站狀況，可見幾乎站站大排長龍，某些站更出現人海，但仍無損日本打工仔上班的決心，他們展現「不上車不罷休」的堅持，並守秩序地排隊，非常有耐性。直至早上9時，部分線路陸續重開，但列車延誤到站，打工仔亦不得不蜂擁逼爆車廂，車門亦幾乎未能關上。

JR東日本多條線路包括山手線、京濱東北線、川越線及武藏野線等因颱風關係於今早停駛。（Twitter圖片）

+ 23 + 22 + 21

+ 7 + 6 + 5

不少香港網民力讚日本人非常守規矩，又驚歎指不能小看日本打工仔的堅忍毅力，「呢啲先叫鐘意返工」、「同香港打工仔connected」。他們更憶起去年颱風「山竹」過後大批香港打工仔排隊趕車的場面，笑言一模一樣，「香港人鍾意返工唔係浪得虛名」、「發現日本人比香港人對返工更執着」。不過有網民解釋，因為日本當地的勞工法例並無風假，更直言他們即使遇上海嘯地震亦要上班，「其實覺得日本人有啲慘」。

2018年颱風「山竹」吹襲香港，翌日全港交通受阻大混亂，仍無阻打工仔上班的決心。

+ 14 + 13 + 12

有日本網民甚至於Twitter瘋傳，有公司老闆要求員工必需準時於早上8時回到公司開會，故老闆建議他們前一晚住酒店避開交通問題，直言非常無理。部分網民坦言就算不想上班亦要「頂硬上」，批評大部分公司其實至今仍沒有任何災害應對措施，不少人因為怕失去工作而默默忍受，造成「社畜」的現象。

（Twitter）