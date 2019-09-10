黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍　口水直流驚變Peppa Pig　主人：你邊位？

狗狗出去放風是每日例行公事，詎料日本一隻黑柴外出後，回來竟變晒樣！原來黑柴在庭院散步時被蜜蜂螫到臉，臉部腫到圓碌碌，十足十卡通公仔「Peppa Pig」，傻笑時嘴角還掛着一條口水，主人見狀當場傻眼，笑問：「你是誰？」照片笑翻一眾網民，紛紛留言指「很可憐又很可愛怎麼辦？」。

從主人上載的照片所見，黑柴（右）在散步時被蜜蜂螫臉，臉部明顯腫起來。（yk08042 Twitter圖片）

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黑柴主人日前在Twitter上載照片，指愛犬到庭院散步後，回來時竟面目全非，本來英氣的臉竟腫了3倍變方型臉，乍看十足卡通公仔「Peppa Pig」。原來狗狗在散步時，不慎被蜜蜂螫到臉，才導致面部腫脹。牠一邊伸出舌頭一邊流口水，坐在地上發呆的表情令人又心痛又想笑。

可憐的黑柴臉腫足足3倍，更口水直流一臉無奈。（yk08042 Twitter圖片））

過往亦有不少貓狗被蜜蜂螫到：

+ 30 + 29 + 28

照片引起網民熱議，有人心痛狗狗之餘，更忍不住發笑，「很可憐又很可愛怎麼辦？」、「對不起我止不住我的嘴角」，又稱牠是「正方形柴柴」。

根據資料，貓狗一旦被蜜蜂螫到，大多會疼痛及腫脹，但一般在24小時後便會漸漸消退，主人亦可用鉗子小心地拔出蜂針，再用冰敷減輕寵物痛楚，同時要留意貓狗有否過敏反應，如有不妥應馬上帶毛孩看獸醫。

（綜合）