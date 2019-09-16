【德魯納酒店】韓式投胎過程原來係咁樣　冥河三途川真有其河？

韓劇《德魯納酒店》以一間接待、治癒鬼魂心靈，讓他們得以安心上路的月之酒店為中心，講述酒店社長張滿月與人類總經理具燦星之間的故事。

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當人類，還有靈物死後，月亮會引導他們找到「月之酒店」（Hotel Del Luna）。（《德魯納酒店》劇照）

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當人類，還有靈物死後，月亮會引導他們找到「月之酒店」（Hotel Del Luna），又名「月之客棧」（高麗時代）、「滿月堂」（朝鮮時代）及「滿月館」（近代）。鬼魂在酒店解除遺憾後，就乘坐陰間巴士或轎車前往「三途川」。走在「三途川」上的橋上，亡者會逐漸忘掉此生的記憶，七七四十九天後就會投胎到下一世。

走在「三途川」上的橋上，亡者會逐漸忘掉此生的記憶，七七四十九天後就會投胎到下一世。而三途川在日本群馬、千葉、宮城和青森各有一條。（維基百科條目圖片）

小編一直以為「三途川」是編劇杜撰的地方，但原來「三途川」是韓國和日本民間傳說中的冥河，亦即華人民間傳說中的「奈河」，是陽間與陰間的分界線。

「三途川」這個概念應該是源於佛教的經典《十王經》，有指「三途」是因為冥河流速會根據亡者的善惡而改為緩慢、普通或急速；亦有指「三途」是指「六道」中的三惡道：畜生道、餓鬼道以及地獄道。（小編想起燦星當初擔心滿月再貪錢下去，下一世成為狗豬雞，滿月還駁嘴說到時自己配泡菜更好吃呢！）

燦星當初擔心滿月再貪錢下去，下一世成為狗豬雞，滿月還駁嘴說到時自己配泡菜更好吃呢！（電視劇照）

《十王經》大約在飛鳥時代（約中國隋唐時代）傳入日本，在日本的民間傳說中，渡過「三途川」的方法只有付六銅錢坐船，沒錢的只能脫下衣物抵作船費。

相較日本，看來華人社會傳說中的陰間設施比較好呢，冥河上有一條免費的奈何橋供鬼魂渡河。有指「奈何」一詞是梵文「地獄」（Narakade）的譯音，亦有指是民間與道教命名，有對人世存有遺憾和無奈的意思。

因對不能原諒前度的背叛，張滿月未能放下執着渡橋。（電視劇照）

在《德魯納酒店》中，亡者在橋上步行四十九日就會忘掉此生的記憶，而在中國民間傳說中，奈何橋上有位孟婆，她以冥河河水製成孟婆湯，喝下孟婆湯就會忘卻前塵，再度輪迴。

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以上東亞民間傳說對陰間的想像，不難看出是基於佛教輪迴的概念發展而成，無論審判形式如何，背後都帶着導人向善的意味，在世時行惡，在陰間就會受到懲罰。但在宗教以外，又會加入一些民間元素，如喝孟婆湯、船費等。

劇中的三途橋是韓國京畿道景點「兩水鐵橋自行車道」，韓國人氣女團gfriend的主打歌曲《navillera》亦在此取景拍攝。（《navillera》MV截圖）

死後的世界總是令人畏懼而好奇，世人自古以來對所謂的陰間都有不同的想像，由秦漢時代初死後成仙，發展到以上提及的奈何橋、三途川，先不論真假（亦輪不到小編說是真是假），傳說展現出來的文化思想就很有趣。

內容提供：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【奈何橋與三途川的傳說】」​】

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