【李小龍】習武如何揀師傅？　答：所見信一半、聽聞絕不信

編按：李小龍掀起全球功夫熱，讓華人以至洋人都對功夫重新有所認識。如果想習武的話，應該如何選擇師傅？李小龍親自教導拜師所須注意事項！

對於要學習武術的讀者，我真誠地建議，對所見的只能相信一半，對所聞的則絕對不要相信。在接受武術師傅教授之前，得弄清楚他的教授方法是怎麼樣的，並請求他展示一些技巧是怎麼運用的。這時候，你要運用常識來判斷他適不適合教你。如果他能說服你，那當然就可以繼續練下去。

在接受武術師傅教授之前，得弄清楚他的教授方法是怎麼樣的，並請求他展示一些技巧是怎麼運用的。（《精武門》電影劇照）

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怎樣判斷一個武術師傅的好壞呢？或者換句話來說，怎樣判斷一種方法，或者一種套路的好壞呢？當然，你不能馬上學會他的速度或力量，但你是可以判斷他的技巧的。因此，需要考慮的是這套方法的合理性，而不是師傅。武術師傅僅僅需指點一下，引導他的徒弟意識到，自己才是唯一能給這套套路賦予真實感覺和真實表達的人。

這套套路不應該是機械的及複雜的，而應是簡簡單單的，沒有任何「神奇威力」。所謂的方法（最終就是無方法）是用以提醒習武之人，他所做的已足夠了。招式並沒有甚麼神奇威力，也沒有甚麼特殊的怪招，它們只不過是深奧常識的簡單表述。

千萬不要因為武術師傅能夠赤手破磚、心口碎大石、燙熱前臂、飛簷走壁等等而感動。記住，你不可能學會他的能力，但是能學會他的技巧。但是無論如何，赤手破磚、心口碎大石，或飛簷走壁的輕功都只能算是中國功夫的絕技。最根本的重要性是技術。

千萬不要因為武術師傅能夠赤手破磚、心口碎大石、燙熱前臂、飛簷走壁等等而感動。記住，你不可能學會他的能力，但是能學會他的技巧。（《猛龍過江》電影劇照）

肉掌破磚和打人是兩件不同的事情。不管打在哪裏，磚都不會讓，但人會閃、躲，因此也就分散了攻擊的力量。如果一個人不能學會他的武術師傅所謂的致命一擊，那又有甚麼用呢？除此之外，磚和石頭既不會移動，也不會反擊，因此，就像前面提到的那樣，需要考慮的是這套路不應該是機械的、複雜的、花哨的，而只需簡簡單單的便可以了。

如果那個大師不願向你展示他的招式呢？如果他太「謙卑」，對「致命的」秘笈不透露一點風聲呢？關於東方的謙卑和秘笈，我希望讀者能夠了解的是，當然高素質的師傅是不會自誇，他們亦不會隨意把功夫傳授給門派之外的人。要知道他們也是人，不可能花了十年、二十年或三十年的時間在武藝上，而甚麼都不知。事實是正如《道德經》作者老子所說：「知者不言，言者不知」，他還特意寫了五千字來講述此一理念。

關於東方的謙卑和秘笈，我希望讀者能夠了解的是，當然高素質的師傅是不會自誇，他們亦不會隨意把功夫傳授給門派之外的人。（《精武門》電影劇照）

為了被人看高一線，著名的大師、教授和專家（特別是在美國）都顯得寡言，他們當然掌握了東方最高的謙卑之道和秘笈，因為看起來明智，絕對比說話明智要簡單得多，而表現得明智就當然更難了。一個人想超越自身價值愈多，就愈會緘默不言，因為一旦開口或行動，人們就會對他作出評價。

玄而又玄的神秘東西永遠是最棒的，十五級紅帶選手或超級先進流派的專家，以及著名的大師都知道如何保留一層神秘的面紗。有一句中國的老話說的就是這個道理：「沉默是無知者最好的掩飾和保護殼。」

剛柔並濟



從各個門派的武術師傅那裏，我多次聽到他們宣稱，他們的輕功招式毫不費勁，使用力量對他們來說是個醜陋的詞彙，並謂只要他們願意，動一動小指頭，一個三百多磅重的大漢，就會被他們拋向空中。我們必須接受的現實是，力度在搏鬥中是很重要的，而且要用到位。盲目襲擊一個普通的對手是不可取的（即使一個足球阻截隊員也不會這麼做）。而另一些武術師傅則聲稱有了他們的超級秘技，就可以戰無不勝，無堅不摧。在此，我們必須再一次清醒地意識到，一個人應該像竹子那樣，在急風暴雨中，隨風前後搖擺，以化解強風的襲擊，這樣他才能生存下來。

一個人應該像竹子那樣，在急風暴雨中，隨風前後搖擺，以化解強風的襲擊，這樣他才能生存下來。（《死亡遊戲》劇照）

所以不管柔或剛都只能控制住一個破碎整體的另一半，而只有把它們相結合，才能形成真正的功夫。柔與剛是一個動作不停相互作用、不可分割的力量。在本質上，剛柔並濟才是一個整體，或者這麼說，它們是一個不可分割整體的兩個共存的力量。如果一個人想要騎單車，他不可能同時蹬兩個腳踏板，也不能一個都不蹬。為了前進，他必須在蹬着一個踏板的同時，放鬆另一個。所以前進的動作必須在這種蹬與鬆的「一致」動作下完成。蹬是鬆的結果，反之亦然，一個是原因，另一個是結果。這樣動作才能如行雲流水，因為動作真正的流動性在於其內部的交替性。

任何習武者都必須考慮到，剛與柔同等重要，且相互依存。 所以否定柔或剛都可能會導致二者的分離，而分離會導致走向極端，甚至走火入魔。柔和剛是不可分離的，它們相互補充，相互對比。而在它們融合之後，便形成了統一的整體。要切記這點，如果你不偏袒剛或柔任何一方，你就可以真正欣賞到它們各自的「好和壞」的一面。剛和柔並不需要權衡，它們是構成真「道」的統一體。

李小龍：生活的藝術家（三聯書店（香港）有限公司）

以上內容節錄自《李小龍：生活的藝術家》

作者：李小龍

原著編者：約翰．力圖

翻譯：劉軍平

責任編輯：莊玉惜

出版社：三聯書店（香港）有限公司

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