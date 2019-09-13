「山口組」頭目轉行賣海鮮　太火紅惹懷疑　警揭大件夾抵食之謎

日本51歲男子坂上明弘本來是黑幫「山口組」的一名組長，後來轉行經營日式料理店，由於他所賣的海鮮份量十足，但價格卻比起其他店鋪要便宜得多，結果引起一眾店主及警方注意。警方調查後發現，坂上明弘賣的海鮮能如此便宜，原因是他以「非法獵捕」取得，並因此將他拘捕。

坂上明弘原本是日本最大幫會「山口組」旗下的一名組長，後來與妻子一起經營日式料理店，店內除了賣串燒，還提供許多價廉物美的海鮮。

坂上明弘所賣的海鮮價格非常便宜，店內一份海鮮丼飯的售價僅500日圓（約36港元），不但比同一條街上的其他店鋪便宜得多，且食材新鮮兼份量十足，白飯上總是鋪滿海鮮；有光顧的主婦接受訪問時表示，店內的海鮮實在令人無法抗拒。

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料理店食物因為經濟又實惠，因此很快便吸引大批顧客，造成一陣轟動。據悉，坂上明弘的料理店一年營業額高達3000萬日圓（約217萬港元），惟同時引起附近的食店懷疑，不明他店內的海鮮為何總可以如此「大件夾抵食」，而警方也注意到這一點。

經調查後，警方發現坂上明弘所賣的海鮮原來是經「非法獵捕」取得，他先透過相熟的潛水員以極低的價格租借氧氣樽，然後在深夜親自駕駛船隻與另外兩名前黑幫成員出海，由其中一人負責把風，另一人則潛入海中捕魚；警方其後以未有按照程序申請捕魚的合法執照，將坂上明弘拘捕。