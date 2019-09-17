伊朗10歲女懵懂嫁22歲表哥　網民斥有如強姦兒童　當局煞停婚事

伊朗一名年約10歲的女童上月26日被家人安排嫁給其22歲表哥，兩人結婚的片段上載至社交網絡，引起大批網民不滿，紛紛留言譴責稱女童年紀太輕，根本不明白發生甚麼事，還有人形容「這有如強姦兒童」。

「她肯定以為這是一場遊戲」

影片中，女童與表哥坐在沙發中央；旁邊一名穆拉（mullah，伊斯蘭教的老師）稱新郎願意支付14個金幣及5000萬托曼（約7萬港元），問女童：「法蒂瑪（Fatima），你願意嫁給賈斯哈尼（Milad Jashani）嗎？」，女童答道：「在父母准許下，我願意」，新郎隨即亦表示「我願意」，於是兩人在眾人的掌聲中結為夫婦。

本月1日影片被上載至社交網絡，不少網民均狠批「童婚這個字隱藏了背後的骯髒，正確的形容是強姦兒童」，有留言稱對看到新娘臉上的快樂卻感到非常心痛，「我很希望這只是個玩笑，她年紀太輕，根本不明白發生甚麼事，她肯定以為這是一場遊戲」。

影片曝光兩日後，當地一名檢察官宣布廢除該段婚姻，並表示會起訴主持婚禮的穆拉、22歲新郎及女童的家人，然而，女童的家人堅持會再安排二人結婚。

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5.5%婚姻新娘在15歲以下

當地法例規定，在雙方家長同意下，男性的合法結婚年齡為15歲，女性為13歲；如果家人想替年齡更低的子女安排婚事，就必須獲得法院批准，聲明子女的智力已夠成熟且可以結婚。

根據伊朗官方數字，當地約5.5%的婚姻，新娘年齡都在15歲以下；但國際特赦組織（Amnesty International）表示實際數字可能更高，伊朗全國大約有17%的女性在18歲前就已經結婚，而這些女子多數來自大家庭或貧窮家庭，家人會以女童來換取財物。組織發言人米爾斯（Mansoureh Mills）說︰「伊朗法例賦予男性可以未經妻子同意及不論年齡，都可以與她發生性行為，換言之，男人可以強姦他們的童媳。」

伊朗國會目前正考慮提高法定結婚年齡，國際特赦組織要求當局將男女合法結婚年齡看齊，以及採取一切必要措施，保障女性選擇結婚對象及離婚的自由。