何君堯馬匹天祿無得跑　黃夏蕙澳門拉頭馬：好彩我隻馬無犯眾憎！

立法會議員何君堯名下的馬匹「天祿」原於昨晚（18日）在跑馬地參加二班1,000米草地賽。不過香港賽馬會因為有傳網民將發起示威活動，決定取消所有賽事以策安全。藝人黃夏蕙（夏蕙BB）今日凌晨即在facebook出帖「抽水」，貼圖顯示她在澳門拉頭馬，又指其馬匹「無犯眾僧」，令她十分開心！網民大讚夏蕙BB「靚抽」。

黃夏蕙在facebook上抽水，指自己的馬「無犯眾僧」，可以準時出賽。（黃夏蕙facebook圖片）

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昨日馬會取消全晚賽事消息傳出之後，不少馬迷都表示不滿，部分人甚至指何君堯的馬為是「害群之馬」，因為害得其他馬匹都不能出賽，另亦有網民惡搞何君堯是戒賭宣傳大使，間接使馬迷們賭少一晚，但庫房卻損失數以億元計的博彩稅收入。

據馬會聲明，取消賽事是因為「馬迷、騎師和員工的安全，及馬匹的福祉可能受到威脅」，擔心馬場或受到干擾或有暴力埸面等等，強調決定艱難，感到無奈。

何君堯的賽駒「天祿」原定於昨晚出賽，惟馬會因應示威活動，決定取消全晚賽事。（馬會網頁圖片）。

深得網民喜愛的夏蕙BB，則在fb上載照片，暗指有人「陰功豬囉」，帖文上稱「好彩我喺澳門隻馬冇犯眾憎，準時出賽」，還串爆稱「仲有得同老公贏頭馬，成班朋友都開開心心地大合照」。

有網民形容夏蕙BB抽水功力強勁，又大讚夏蕙BB本身善事做得多，「正能量都多」，是福隨人意。另外亦有人說夏蕙姨是好人，所以自然有好事發生，不過「抽人哋水，你曳曳喇！」

↓↓↓ 夏蕙姨不但關心社會時事，平時亦都十分鬼馬！ ↓↓↓

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